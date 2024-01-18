الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الهلال الأحمر: توزيع 3000 سلة غذائية فى ‫مخيم‬ خان يونس‬

الهلال الأحمر المصري
الهلال الأحمر المصري

وزعت جمعية الهلال الأحمر المصري بالشراكة مع نظيرها الفلسطيني، 3000 سلة غذائية في ‫مخيم‬ خان يونس‬.

وكشفت الهلال الأحمر عن تجهيز المرحلة الثانية من مخيم إيواء النازحين داخل قطاع غزة.

وأكدت عبر موقعها الإلكتروني أنه يجري العمل جنبًا إلى جنب مع نظيره الفلسطيني؛ لتجهيز المخيم والعمل على توفير كافة الاحتياجات الأساسية للمقيمين داخله.

مخيم اللاجئين 

وأشارت الجمعية إلى أن المخيم يتسع لأكثر من 6 آلاف شخص، ويضم كافة الخدمات الإغاثية والطبية، بجانب توفير  المواد الغذائية والمياه بشكل يومي للمقيمين به.

وأشارت إلى أن متطوعي جمعية الهلال الأحمر المصري يعملون جنبًا إلى جنب مع نظيرتها الفلسطينية، لتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة وتوزيعها على النازحين بقطاع غزة، لافتة إلى إنشاء وتجهيز مخيم يتسع لأكثر من 6 آلاف شخص، لإيواء النازحين بجنوب غرب خان يونس بقطاع غزة.

وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، نائب رئيس جمعية الهلال الأحمر، إن الجمعية لها 112 عامًا من العطاء والخبرة، تمثل قلب الإنسانية في مصر، ومساهماتها وقيمتها وشارتها لها قيمة محلية وإقليمية ودولية، ولطالما كانت الهلال الأحمر المصري منارة للأمل ومحورًا أساسيًا للتعاون الإنساني في جهود الإغاثة في الأزمات والكوارث، ومؤثرًا حقيقيًا في سلامة وأمن وجودة حياة المجتمعات المحلية والإقليمية والدولية، لتصبح مرنة قادرة على مواجهة تحديات العيش في أوقات عثرة تخترق فيها المواثيق والمعاهدات الدولية وتنتهك فيها حقوق الإنسان مثلما هو يحدث في أحداث غزة العصيبة.

"الهلال الأحمر" تبدأ فى تجهيز المرحلة الثانية من مخيم النازحين بغزة

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