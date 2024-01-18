"الهلال الأحمر" تبدأ فى تجهيز المرحلة الثانية من مخيم النازحين بغزة

كشفت جمعية الهلال الأحمر المصري، عن تجهيز المرحلة الثانية من مخيم إيواء النازحين داخل قطاع غزة.

وأكدت عبر موقعها الإلكتروني، أنه يجري العمل جنبًا إلى جنب مع نظيره الفلسطيني،

لتجهيز المخيم والعمل على توفير كافة الاحتياجات الأساسية للمقيمين داخله.

وأشارت الجمعية إلى أن المخيم يتسع لأكثر من 6 آلاف شخص، ويضم كافة الخدمات الإغاثية والطبية، بجانب توفير المواد الغذائية والمياه بشكل يومي للمقيمين به.

وأعلنت جمعية الهلال الاحمر المصري، عن استمرار استقبال المساعدات الإنسانية العاجلة عبر الجسر الجوى الرابط بين مطار العريش ودول العالم على مدار الساعة، تجهيزًا لنقلها من المراكز اللوجستية إلى قطاع غزة.

الجمعية فى حالة انعقاد دائم لإدارة الأزمة الراهنة

وأكدت الجمعية أنها فى حالة انعقاد دائم لإدارة الأزمة الراهنة، كما أنه يتم التنسيق المستمر مع الهلال الأحمر الفلسطيني من خلال إقامة جسر بري بين مصر وغزة لإرسال المساعدات العاجلة للشعب الفلسطيني، وذلك لتلبية احتياجاتهم الأساسية والملحة لهم، حيث يتم استقبال التبرعات على مدار الساعة.

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي- نائب رئيس جمعية الهلال الأحمر، إنه عقب مرور 97 يومًا على الحرب الإسرائيلية، فقد أوضحت الإحصائيات أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 1944 مجزرة، وهناك 30210 شهداء ومفقودين، منهم 23210 شهداء ممن وصلوا إلى المستشفيات، و10000 شهيد من الأطفال، و7000 شهيدة من النساء، 326 شهداء من الطواقم الطبية، و45 شهيدًا من الدفاع المدني، و112 شهيدًا من الصحفيين.

وأوضحت أن هناك 7000 مفقود 70% منهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن 59167 مصابًا، 6000 إصابة بحاجة للسفر للعلاج لإنقاذ حياة، و650 جريحًا فقط من سافروا للعلاج، كما أن هناك 10000 مريض سرطان يواجهون خطر الموت، و99 حالة اعتقال من الكوادر الصحية، بالإضافة إلى 10 معتقلين من الصحفيين، وهناك 2 مليون نازح في قطاع غزة، و400000 مصاب بالأمراض المعدية نتيجة النزوح.