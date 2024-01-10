الهلال الأحمر: مصر قدمت 3 أضعاف حجم المساعدات الإنسانية للدول الأخرى دعمًا لغزة

قال الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر في شمال سيناء، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc" إن الهلال الأحمر المصري يتعاون مع نظيره الفلسطيني ووزارة الصحة وهيئة الإسعاف والمؤسسات في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة سواء من خلال الجو أو البر أو البحر.

الهلال الأحمر يستقبل المصابين والجرحى الفلسطينيين يوميًا عبر معبر رفح

وأشار إلى أن المساعدات الإنسانية التي دخلت من مصر إلى قطاع غزة تزيد عن 3 أضعاف مساعدات الدول العربية والصديقة، مؤكدًا أن الهلال الأحمر يستقبل المصابين والجرحى يوميًا عبر معبر رفح البري من خلال أطقم الهلال الأحمر المصري المتمثلة في فرق الدعم النفسي.

وأوضح أن فرق الدعم النفسي تستقبل المصابين منذ لحظة عبورهم إلى معبر رفح البري نهاية بتوصيلهم إلى مستشفيات العريش أو المستشفيات الموجودة في محافظات الجمهورية.