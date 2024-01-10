كاتب فلسطينى: "الأمطار والبرد عقبات جديدة تُهدد الحياة فى قطاع غزة"

وجه الكاتب الفلسطيني أحمد الأغا، خالص التحية والتقدير لجهود الدولة المصرية قيادة وشعبًا دعمًا للقضية الفلسطينية.

جرائم إبادة جماعية في فلسطين

وأكد "الأغا" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة" مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع عبر فضائية "إي تي سي"، أن ما يحدث في فلسطين إبادة لم نشهد لها مثيلًا.

وأضاف أن قمة العقبة دليل على الاهتمام المصري الأردني بالقضية الفلسطينية.

وتابع: "إذا تم استخدام معاني اللغة العربية التي تشير إلى الألم، فلن توفي ما يحدث على أرض الواقع في فلسطين، حيث هناك نقص حاد في الغذاء والأدوات الطبية"، مشيرًا إلى أن هناك نقصًا في أدوية الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط وأمراض القلب".

تفشي الأمراض بغزة

واستطرد: "الأمراض أصبحت على وشك التفشي بين النازحين، مشيرًا إلى أن الأمطار وانخفاض درجات الحرارة في قطاع غزة أصبحت تحديًا جديدًا يواجهه أهالي القطاع".