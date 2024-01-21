الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

علاج الإدمان يطلق برنامج تدريبي للمتطوعين لدى الصندوق من أبناء المناطق المطورة

برنامج تدريبي
برنامج تدريبي

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق معسكر لإعداد قيادات للمتطوعين المشاركين في تنفيذ البرامج التوعوية عن أضرار المخدرات بالمناطق المطورة بديلة العشوائيات وذلك في إطار تنفيذ برامج توعوية ضمن تكليفات رئيس الجمهورية لوزارة التضامن وصندوق مكافحة وعلاج  الإدمان  بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات"،وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.  

علاج الإدمان يطلق مبادرة لتوعية الصيادين بأضرار تعاطي المخدرات

 شارك في البرنامج التدريبي 70  قيادة من الروابط الشبابية التطوعية لصندوق مكافحة الإدمان من أبناء المناطق المطورة " روضة السيدة، المحروسة، حدائق أكتوبر، أهالينا، الخيالة "،وتضمن البرنامج  ورش تدريبية عن تنمية مهارات العمل الجماعي والتواصل ومهارة حل المشكلات، أيضا مهارة ضغط الأقران بالإضافة الى أضرار تعاطى المواد المخدرة بأنواعها وتأثير تعاطى المخدرات التخليقية وارتباطها بالعنف وارتكاب الجرائم،وأيضا آليات الاكتشاف المبكر للتعاطي، وكيفية العلاج من الإدمان من خلال الخط الساخن "16023" لصندوق مكافحة الإدمان،كذلك تدريب المتطوعين المشاركين على كيفية بث رسائل توعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان     
وصرحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه يتم بناء القدرات وإعداد  كوادر تطوعية من أبناء المناطق المطورة " بديلة العشوائيات " للمشاركة في تنفيذ برامج توعوية للشباب والفئات المختلفة لحمايتهم من الوقوع في براثن الإدمان ذلك ضمن المبادرات التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعى وصندوق مكافحة الإدمان  داخل هذه المناطق للارتقاء بحياة المواطنين المقيمين بها،تنفيذا لتكليفات فخامة رئيس الجمهورية بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات" والذى يتم تنفيذها حاليا في العديد من المناطق المطورة.

وألقى  الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي محاضرة استعرض خلالها  كيفية تدريب الشباب على المشاركة في إعداد الخطط والاستراتيجيات التي يضعها الصندوق  لمواجهة تعاطي المواد المخدرة،مؤكدا حرص صندوق مكافحة الإدمان على الارتقاء بدور الشباب في منظومة العمل التطوعي بأبعادها المختلفة وبناء قدراتهم لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في القضايا التنموية لا سيما البرامج التوعوية لمكافحة تعاطي المخدرات، كما أن من ضمن المهام الوظيفية للمتطوعين  لدى صندوق مكافحة الإدمان والبالغ عددهم 33000 متطوع  على مستوى كافة المحافظات تنفيذ البرامج التوعوية لحماية الشباب من الوقوع من براثن الإدمان أيضا المشاركة التنظيم لكافة الفعاليات والبرامج والأنشطة التي يقرها الصندوق كذلك المشاركة بالفعاليات العالمية

مكافحة وعلاج الإدمان نيفين القباج الإدمان والتعاطي المناطق المطورة رئيس الجمهورية بديلة العشوائيات المخدرات

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