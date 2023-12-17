الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

علاج الإدمان يطلق مبادرة لتوعية الصيادين بأضرار تعاطي المخدرات

الصيادين
الصيادين

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق مبادرة  للعام الثالث على التوالي  لتوعية الصيادين ببحيرة البرلس بمحافظة كفر الشيخ بمخاطر الإدمان، وآليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية والتواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023"  ،وحرص المتطوعون لدى صندوق مكافحة الإدمان على التواجد مع الصيادين وسط النيل ببحيرة البرلس واستهدفت المبادرة التوعية بأضرار المخدرات وكيفية اكتشاف حالات التعاطي المبكر وأيضا كيفية الوقاية من الوقوع في براثن الإدمان  .
 

ووجهت السيدة / نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي باستمرار تكثيف البرامج التوعوية لحماية الفئات المختلفة من الوقوع في براثن الإدمان لاسيما الفئات الأكثر عرضة للتعاطي مع توفير كافة الخدمات العلاجية لأى مريض إدمان مجانا وفى سرية تامة

من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أن المبادرة تستهدف أيضا تصحيح المفاهيم المغلوطة عن التعاطي لدى الفئات الأكثر عرضة للمخدرات مثل الصيادين  والعمال، من كون المخدرات تعمل على تنشيط الذاكرة وتساعد على نسيان الهموم، وأن حبوب التعاطي تعطى قوة تحمل في العمل وأنها تزيدهم أيضا قوة لتطبيق فترتين في العمل وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض،ويقوم المتطوعون لدى الصندوق بتوزيع مطبوعات على الصيادين ولافتات تحمل صورة "محمد صلاح " ورقم الخط الساخن لعلاج الإدمان  " 16023".

وتحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، نظم الصندوق احتفالية بالتعاون مع معهد الخدمة الاجتماعية بالقاهرة في إطار سلسلة الفعاليات التي ينظمها الصندوق بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

مكافحة وعلاج الادمان نيفين القباج الصيادين نيفين

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