القباج: نجحنا فى إخراج وإنتاج 101 فيلم يطرح قضايا التضامن

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن رؤية التحول الرقمي تحققت من خلال رؤية إعلامية لوزارة التضامن الاجتماعي تقوم على التواصل والدمج والمشاركة الفعالة، والرصد والتدخل والاستجابة قدر المستطاع، وأسست وزارة التضامن الاجتماعي لنفسها تواجدًا قويًا على منصات التواصل الاجتماعي الرقمية، حاولت فيها تغيير الصورة الذهنية عن المؤسسة الحكومية التي يراها البعض ذات ردود جامدة، ومعلومات معقدة.

وأكدت أن الوزارة أصبحت شخصية الوزارة على منصات التواصل الاجتماعي أكثر مرونة، ولغتها أكثر سهولة، خاطبنا المواطنين بما يفهمونه، وليس فقط ما نراه نحن، نجحنا في 3 سنوات فقط، في الوصول إلى إجمالي 45 مليون شخص وصل إليهم محتوى وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال حسابات الوزارة، أو المواقع والمنصات الشريكة، وصلنا إلى 28 مليون مشاهدة لفيديوهات الوزارة، وتفاعل معنا في رحلتنا نحو 22 مليون شخص.

وقالت: نضع أسلاكًا شائكة في الحديث؛ فأصبحت لأول مرة على منصة حكومية؛ تناقش موضوعات كختان الإناث والعنف ضد المرأة والزواج المبكر والإدمان، بشكل مفتوح دون قيود، لأن حجتنا قوية، وأدلتنا من الدين والعلم والطب حاضرة، فخاطبنا من كل اتجاهات العقل، وخضنا كل طرق الإقناع، لا نكتفي فقط بإبراز المشكلات، لكننا نضع الحلول، ونحث الناس على تغيير حياتهم، بمشروعات تمكين اقتصادي وقروض ميسرة، أو حتى لو كان التغيير أن تأتي إلينا في أحد بيوت استضافة النساء ضحايا العنف، وأصبحت لأول مرة على منصة حكومية تناقش قضايا مهمة.. ختان الإناث، والعنف ضد المرأة، والزواج المبكر، والتعاطي والإدمان، والمواطنة، وتغير المناخ، وتكافؤ الفرص، ودعم ذوي الإعاقة..

كما أنتجت الوزارة عددًا كبيرًا من التقارير والأفلام باستخدام الموبايل، وأصبحنا وزارة تضع "الاستوري والريل" ضمن أولويات النشر، لم نترك بابًا رقميًا إلا وطرقناه.

كما نجحنا في إخراج وإنتاج 101 فيلم يطرح قضايا التضامن من خلال دراما ناطقة، ومستهدفين يروون ويتحدثون عن أنفسهم، حتى وصلنا إلى مهرجانات في 18 دولة، وطرحنا حوارات رقمية وتفاعل معنا في رحلتنا نحو 22 مليون شخص، وأسسنا حملات إعلامية قوية لامست احتياجات الناس، كما أن للوزارة مساهمة في الإعلام المرئي والدراما، فكان لنا نصيب في برنامج "العباقرة.. قادرون باختلاف"، والذي نطلق من خلاله مسابقات عن قريب لطرح قضايا ذوي الإعاقة، ومسلسل ليه لأ لأصحاب طيف التوحد، ومسلسل فاتن أمل حربي لطرح قضية العنف ضد المرأة، ومراكز استقبال النساء في خطر.. وغيرها من المنتجات الإعلامية.

كما كان للإعلام المجتمعي نصيب من اهتمامنا وأولوياتنا، فوافق السيد رئيس الجمهورية على زيادة عدد الرائدات المجتمعيات من 2٫5 ألف رائدة إلى 15 ألف رائدة مجتمعية تصل تطرق أبواب المنازل، وتتواصل مع الأسر بشكل مباشر، وحاليًا نرقمن عمل الرائدات من خلال التابلت، ومن خلال إنشاء المرصد الأسري الذي يوثق نتيجة أبحاثهم المجتمعية في معظم قرى مصر.

كما أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي منذ أيام أول مرصد اجتماعي لبرنامج وعي للتنمية المجتمعية فأصبح مرصدًا يقوم على التحول الرقمي وتحليل البيانات واستخدام الذكاء الاصطناعي، وسوف نحقق من خلاله تقييم بشكل واضح لمتطلبات الأسر ومشاكلها، وبالتالي وضع البرامج والحلول المناسبة.

وأشارت "القباج" إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي أطلقت العديد من البرامج منها الميكنة الكاملة لبرامج الدعم النقدي، والمنظومة الإلكترونية المتكاملة للعمل الأهلي، ومنظومة تلقي ومعالجة الشكاوى والتظلمات، والمنظومة الالكترونية لإثبات الإعاقة، بالإضافة إلى منظومة رصد ومتابعة عمل الرائدات الاجتماعيات، وغرفة العمليات المميكنة لرصد والاستجابة للأزمات والإغاثة، ومنظومة استطلاعات الرأي وقياس الظواهر الاجتماعية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية، ومنظومة "فرصة" لتوثيق المشروعات متناهية الصغر، منظومة الرعاية الاجتماعية بمؤسسات الأشخاص الأولى بالرعاية.

كما اتسقت مبادئ الوزارة، مع رؤية الدولة المصرية 2023، لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة، وتستند هذه الرؤية على مبادئ العدالة والمساواة في الفرص، كما تركز رؤية مصر 2030 على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتعزيز الاستثمار في البشر، وأنتم خيرة شباب مصر، وقوتها الإبداعية من خلال نهل المعرفة والابتكار والبحث العلمي في كل المجالات.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الذكاء الاصطناعى لا يحل محل الذكاء البشري، كما أنه مع حديثنا عن الإصالة لا بد أن نسارع أيضًا للمعاصرة مع التأكيد على ضرورة التمسك بالإطار القيمي والأخلاقي لاستخدام التكنولوجيا وتحرى الدقة فى نقل المعلومة، مشيرة إلى أنه قد أتت لمصر إرادة سياسية تخطو الصعاب ولاتخشى إلا مصلحة الوطن وعلينا جميعًا مسئوليات جسام، كذلك شباب مصر القوة الواعدة لمستقبل الوطن.