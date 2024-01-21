التحالف الوطنى الأهلى يواصل تقديم مساعداته الإنسانية لقطاع غزة

قال الدكتور طلعت عبدالقوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن التحالف الوطنى للعمل الأهلى يواصل تقديم مساعداته الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأكد رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، لـ"الدستور"، إن حجم مساعدات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى التى وصلت لغزة بلغت حوالي 20 ألف طن، مشيرا إلى أن المساعدات تشمل المواد الغذائية والأدوية، المياه، والملابس والخيام، بالإضافة إلى المستلزمات الطبية والوقود.

طواقم الهلال الأحمر الفلسطينى استلمت 80 شاحنة مساعدات عبر معبر رفح

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر، اليوم، عن أن طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني استلمت 80 شاحنة عبر معبر رفح، محملة بالمساعدات الإنسانية، والإغاثية، والمستلزمات الطبية، فيما لم تدخل أي شاحنة عبر معبر كرم أبوسالم.



تجهيز المرحلة الثانية من مخيم إيواء النازحين داخل قطاع غزة

وكشفت جمعية الهلال الأحمر عن تجهيز المرحلة الثانية من مخيم إيواء النازحين داخل قطاع غزة، لافتة الى أنه يجري العمل جنبًا إلى جنب مع نظيره الفلسطيني؛ لتجهيز المخيم والعمل على توفير كافة الاحتياجات الأساسية للمقيمين داخله.

وأشارت الجمعية إلى أن المخيم يتسع لأكثر من 6 آلاف شخص، ويضم كافة الخدمات الإغاثية والطبية، بجانب توفير المواد الغذائية والمياه بشكل يومي للمقيمين به.

وأكدت أن متطوعي الجمعية الهلال الأحمر المصري يعملون مع نظرائهم الفلسطينيين، لتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة وتوزيعها على النازحين بقطاع غزة، لافتة إلى إنشاء وتجهيز مخيم يتسع لأكثر من 6 آلاف شخص، لإيواء النازحين بجنوب غرب خان يونس بقطاع غزة.