الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التضامن: 1.8 مليار جنيه دعمًا نقديًا وعينيًا لـ245 ألف يتيم

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي تقديم خدمات الرعاية والدعم النقدي والعيني لإجمالي 245 ألفا من الأيتام، بنسبة 18.5% من إجمالي الأيتام في مصر، وبتكلفة سنوية تبلغ حوالي 1.800 مليار جنيه. 

وأضافت الوزارة، في تقرير صادر عنها، أن عدد الأبناء المكفولين داخل أسر بديلة كافلة بلغ 20 ألفا لدى 19.800 أسرة بديلة كافلة. 

وأشارت إلى أنه تم تأثيث وتسليم 458 وحدة سكنية للأبناء خريجي مؤسسات الرعاية المحرومين من الرعاية الأسرية في 7 محافظات.

 

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وأوضحت أنه تم غلق ما يقرب من 60 مؤسسة رعاية اجتماعية اتساقًا مع استراتيجية الدولة نحو الرعاية البديلة، وتنشئة الأطفال في أسر طبيعية أو ممتدة أو بديلة. 
 

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الأسر البديلة

تعمل على إلحاق الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، خاصة مجهولى النسب، بأسر يتم اختيارها وفقًا لشروط ومعايير تؤكد صلاحية الأسرة وسلامة مقاصدها لرعاية هؤلاء الأطفال دون استغلال لهم أو لمصالح ذاتية.

المستندات المطلوبة 

صورة بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة.
صورة عقد الزواج (في حال أسرة مكونة من زوج وزوجة).
صورة قسيمة الطلاق (في حال التقدم من سيدة مطلقة).
شهادة وفاة الزوج (في حال التقدم من قبل سيدة أرملة).
صحيفة الحالة الجنائية للزوج والزوجة.
صورة المؤهل الدراسي.
شهادة صحية حديثة تثبت خلو مقدمي الطلب من فيروس C.B.
كافة المستندات المطلوبة للتأكد من صحة البيانات الواردة بالطلب، مثل: شهادات ميلاد الأبناء المميكنة "إن وجد"، بيان بالممتلكات، مفردات المرتب أو المعاش ومصادر الدخل الأخرى، بيان بالمسكن "فاتورة كهرباء أو صورة ملكية/ عقد الإيجار، صورة بطاقة الرقم القومي للضامنين".
 

الشروط

وضعت الوزارة عددًا من الشروط، منها:

- أن تكون ديانة الأسرة ذات ديانة الطفل، وأن يكون الزوجان مصريين.

"واستثناء مما تقدم، يجوز للجنة العليا للأسر البديلة الكافلة الموافقة على كفالة طفل لأسرة بديلة مكونة من زوجين أحدهما مصرى".

- أن تتكون الأسرة من زوجين تتوافر فيهما مقومات النضج الأخلاقي والاجتماعي بناء على بحث اجتماعي تقوم به الإدارة الاجتماعية المختصة والجمعية والمؤسسة الأهلية المختصة، وألا تقل سن كل منهما عن واحد وعشرين سنة ولا تزيد على ستين سنة.

التضامن الاجتماعي خدمات الرعاية والدعم النقدي الأيتام التضامن أسر بديلة

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