افتتاح 20 عيادة للكشف عن سرطان عنق الرحم.. و30 أخرى فى الطريق

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن إتمام المرحلة الأولى من رحلة الـ1000 كيلو والتي وصلت إلى 9 محافظات.

وأضافت القباج خلال فعاليات الحفل الختامي وإعلان نتائج رحلة "الألف كيلو متر " أن الوزارة مستمرة حتى تصل إلى جميع محافظات مصر، لافتة إلى افتتاح 20 عيادة خلال المرحلة الأولى.

وأشارت إلى افتتاح 30 عيادة في المرحلة الثانية، موضحة أن رحلة الـ1000 كيلو تستهدف افتتاح 200 عيادة للكشف عن سرطان عنق الرحم وتنظيم الأسرة “2 كفاية”.

وأفادت بأنه لا صحة لوطن دون صحة الشعب، ولهذا أطلق رئيس الجمهورية العديد من المبادرات الصحية، وندعو المرأة والمواطنين للكشف المبكر عن الأورام الذي يقي الأسرة من تداعيات نفسية واقتصادية.

ولفتت إلى أن عدد الرائدات الاجتماعيات 15 ألف رائدة هن سفيرات وزارة التضامن الاجتماعي في الميدان لنشر الوعي، ومن خلالهن نستهدف الوصول إلى القرى والنجوع للتوعية ضد سرطان عنق الرحم.