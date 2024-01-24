الأربعاء 24 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مصطفى زمزم: إطلاق المرحلة الثانية من "تكافؤ الفرص التعليمية" فبراير المقبل

مصطفي زمزم
مصطفي زمزم

قال مصطفي زمزم، رئيس مجلس أمناء صناع الخير للتنمية - عضو التحالف الوطني للعمل الاهلى، إنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة “ تكافؤ الفرص التعليمية” خلال فبراير المقبل.

وأكد زمزم لـ"الدستور"، أن المبادرة تستهدف دعم الطلاب النابغين فى الجامعات التكنولوجية على مستوى الجمهورية حيث تقدم قرابة 300 منحة دراسية لـ 300 طالب متفوق من الأسر الأولى بالرعاية، تحت رعاية وزيرا التعليم العالي والتضامن الاجتماعي بقيمة 3 ملايين جنيه، لافتا إلى أن المؤسسة تًولي أهمية خاصة للارتقاء بالمنظومة التعليمية والطلاب، لا سيما ذوي الدخل المحدود وقاطني القرى والمناطق الأشد احتياجا.

تكافؤ الفرص التعليمية

وأشار الى أن مبادرة تكافؤ الفرص التعليمية تستهدف الحفاظ على ثروة مصر البشرية من المتفوقين في الجامعات التكنولوجية من الاسر الاولى بالرعاية بدعمهم وتحفيزهم بمنح دراسية قيمة كل منحة 10 آلاف جنيه سنويا لتسديد مصروفات الدراسة بشرط  حفاظ الطالب على تفوقه الدراسي حيث يتم تقدم المنحة على مدار سنوات دراسته كاملة، موضحا أن المبادرة تاتي تماشيا مع توجهات الدولة المصرية في دعم التعليم الفني والجامعات التكنولوجية، في إطار خطط الدولة للتنمية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذًا لأهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

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وأضاف أن من شروط الحصول على المنحة هى إجراء بحث اجتماعي مُوثق من وزارة التضامن الاجتماعي، والتفوق الدراسي بتقدير عام لا يقل عن جيد حتى يستمر في الحصول على المنحة في السنوات المقبلة، بالاضافة الى الطلاب الحاصلين على تقدير امتياز تراكمي، ايضا الطلاب الحاصلين على مجاميع مرتفعة فى الثانوية العامة والفنية من غير القادرين، كما أن المبادرة تعمل على دعم الطالب فى دراسته العليا من ماجستير ودكتوراه طوال مرحلة دراسته، موضحا أن المبادرة تستهدف توفير فرص عمل جيدة للطلاب المستفيدين من المنح.

مصطفى زمزم صناع الخير للتنمية الجامعات التكنولوجية مصر التعليم العالي التضامن

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