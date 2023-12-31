التحالف الوطنى: نستهدف دعم 30 مليون مواطن وقدمنا 13 ألف طن مساعدات لغزة

قال الدكتور مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "صنَّاع الخير"- عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، إن التحالف يسعى لتنفيذ العديد من الخدمات التي تستهدف الأسر الأولى بالرعاية خلال عامه الثالث 2024.

وأكد لـ"الدستور"، أن التحالف قدَّم العديد من الخدمات التي استهدفت 30 مليون مواطن من خلال تلبية احتياجاتهم الغذائية في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، والآثار التي خلَّفتها جائحة "كوفيد 19"، كما أطلق مبادرة "ستر وعافية" التي استهدفت أكثر من 600 ألف مستفيد، حيث تعمل على تقديم الدعم الغذائي لـ5 ملايين أسرة على مدار العام، فضلًا عن تأمين الاحتياجات الغذائية للأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان الكريم، لافتًا إلى أن التحالف يعمل على توسيع دائرة الحماية الاجتماعية ودخول شرائح مستحقة للدعم، من خلال قاعدة بيانات مدققة وتوحيدها بين الجمعيات.

القوافل الطبية

وأشار إلى أن التحالف أطلق أيضًا القوافل الطبية لخدمة الأهالي في عدد كبير من المحافظات، حيث قدّمت خدمات طبية متكاملة من توقيع للكشف الطبي وصرف العلاج وتسليم النضارات وإجراء العمليات بالمجان لمرضى السرطان وغيرهم، بالإضافة إلى دعم المستشفيات الجامعية والحكومية بالأجهزة الطبية.

وفي مجال التمكين الاقتصادي، أكد أن التحالف واصل مبادراته الرائدة لتدريب أصحاب الحرف التي كادت أن تندثر من أجل الحفاظ عليها مثل مبادرة "ازرع" ومبادرة "مراكب الرزق"، علاوة على التوسع في إنشاء مراكز الاستدامة لتدريب وتأهيل الأسر الأولى بالرعاية.

أما فيما يخص الشأن الخارجي، أشار إلى أن التحالف قدَّم العديد من المساعدات الخارجية منها إطلاق حملة موسعة لمساعدة المتضررين من الإعصار في ليبيا، بالإضافة إلى مساعدات غزة التي وصلت لحوالي 1030 شاحنة، بما يضم 13 ألف طن مساعدات متنوعة ما بين غذائية، طبية، خيام، بطاطين، وملابس.