طلعت عبدالقوى: 12 مليار جنيه أنفقها "التحالف الوطنى" لدعم المواطن خلال عام

كشف الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، عن أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أنفق خلال عام واحد حوالي 12 مليار جنيه، في العديد من الإنجازات غير المسبوقة من أجل حياة أفضل للمواطنين، بالتعاون مع 21 جمعية ومؤسسة أهلية من كبرى الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، في البداية كان هدفنا هو استهداف 30 مليون مواطن من الأسر الأكثر احتياجًا، وتم استهداف 25 مليون مواطن بمواد غذائية ساخنة وبقوليات ولحوم وغيرها.

وتابع: "هناك 5 ملايين مواطن استفادوا بخدمات صحية سواء تحاليل وكشوفات وعمليات جراحية وتغيير مفاصل وغيرها من الأنشطة والخدمات الصحية، واستهداف توفير 40 ألف فرصة عمل من الأسر الأكثر احتياجًا خاصة ذوي الإعاقة".

وأوضح أن التحالف، قدم كثيرًا من المبادرات مثل مبادرة «كتف في كتف» والتي تمت قبل شهر رمضان الماضي، وتم توزيع حوالي 6 ملايين كرتونة على الأسر الأكثر احتياجًا، فضلًا عن مبادرات مثل «ستر وعافية».