الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التحالف الوطنى: 600 ألف مستفيد من مبادرة "ستر وعافية"

مصطفى زمزم
مصطفى زمزم

قال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير عضو التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي سفير المبادرة الرئاسية حياة كريمة، إن مبادرة "ستر وعافية" استهدفت ٦٠٠ ألف مستفيد حتى الآن، حيث تعمل المبادرة على تقديم الدعم الغذائي لـ5 ملايين أسرة على مدار العام.

وأضاف زمزم، لـ"الدستور"، أن المرحلة الـ21 من قوافل "ستر وعافية" ستنطلق لأهالي قرية الناصرية التابعة لمركز صان الحجر بمحافظة الشرقية، وتضم العديد من التخصصات للكشف والمتابعة وتقديم العلاج بالمجان، كذلك تركيب أجهزة تعويضية وحملات توعوية بكارت الخدمات المتكاملة لذوي القدرات الخاصة، بالإضافة إلى الكشف المبكر عن سرطان الثدي.

وأشار إلى أن القافلة تستهدف أيضًا توزيع عدد من المساعدات الاجتماعية تشمل شنط مواد غذائية ولحوم ومعرض ملابس بأسعار مخفضة، أيضًا توصيل المياه النظيفة لعدد من الأسر بالقري، وإقامة كرنفال للأطفال، وتمكين اقتصادي متمثل في تمويل وافتتاح عدد من المشروعات وتنمية صغار المزارعين في إطار مبادرة "ازرع" التي أطلقها التحالف لتقديم الدعم الفني للمزارعين، كما تستهدف فك كرب عدد من الغارمين والغارمات، ونشر ثقافة القراءة والاطلاع من خلال توفير "مكتبة متنقلة"، والتوعية بمبادرة "مبادر" التي تستهدف خلق مناخ ملائم للمواطن ليكون أكثر فاعلية وتأثيرًا في المجتمع من خلال 3 آلاف متطوع وموظف.

ولفت إلى 20 كيانًا من كيانات التحالف الوطني تشارك فى المبادرة التى تسعى لتوسيع دائرة الحماية الاجتماعية ودخول شرائح مستحقة للدعم، من خلال قاعدة بيانات عمل التحالف وتوحيدها بين الجمعيات، موضحًا أن المبادرة تنطلق عبر 3 مستويات، أولها توزيع كارت الخير على الأسر المستفيدة، ومن خلاله تستطيع الأسرة شراء مستلزماتها الغذائية بحد أدنى 300 جنيه، وحد أقصى 500 جنيه، عن طريق منافذ متعددة منتشرة في أنحاء الجمهورية سيتم الإعلان عنها تباعًا، ويعمل المستوى الثاني على توزيع الوجبات الساخنة من خلال مطابخ التحالف بكل محافظات الجمهورية أو بتدشين سلاسل مطابخ وتكيات، فى حين يعمل المستوى الثالث على توزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر المستحقة في منازلها وفق قاعدة بيانات التحالف.

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