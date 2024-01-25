الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تداول 34 سفينة للحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

ميناء
ميناء

استقبل ميناء دمياط 10 سفن وغادرته 14 سفينة، فيما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة، بينما بلغت الشاحنات دخولا وخروجا 6 آلاف و317 شاحنة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاعين العام والخاص

وذكر المركز الإعلامي للهيئة في بيان، اليوم الخميس، أن قطارا بحمولة إجمالية 1293 طن قمح غادر الميناء متجها إلى صوامع إمبابة، ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 130 ألفا و886 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 163 ألفا و506 أطنان.

ميناء دمياط يستقبل 10 سفن خلال الـ24 ساعة الماضية

وأضاف أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 2029 حاوية مكافئة، والحاويات الواردة 258 حاوية مكافئة، في حين بلغت حاويات الترانزيت 4 آلاف و105 حاويات مكافئة، مشيرا إلى أن الصادرات من البضائع العامة بلغت 29 ألفا و517 طنا، فيما تضمنت الواردات 41 ألفا و282 طن بضائع عامة.

 

ميناء دمياط عدد السفن الشاحنات الميناء صومعة الحبوب والغلال حركة الصادر من الحاويات الصادرات البضائع العامة

مواد متعلقة

خطة جنى الثمار.. «الدستور» تكشف: ماذا ستفعل الدولة فى العام الجديد؟

إنها مصرُ.. وإنهم المصريون!

مقابر حية.. سجون الاحتلال تدفن الأسرى الفلسطينيين بـ"دم بارد" (تحقيق)

بخط يده.. مذكرات سعد فخري عبدالنور محامي طه حسين

حصاد وزارة العمل في 7 أيام.. اجتماع ثلاثي لقطاع المنسوجات.. وتعاون سعودي جديد للترويج للعمالة المصرية

الرئيس السيسي وقضية فلسطين.. عمل لا يتوقف لصون الأرض

"يكذب كما يتنفس".. وقائع تكشف انحياز الإعلام الغربى لإسرائيل على حساب دماء الفلسطينيين

عرين الأبطال.. الرئيس يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية العسكرية

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر ولا يهمنى حاجة تانى

عاجل| موقف الأهلي النهائي من بيع إمام عاشور: سعره 10 ملايين إسترليني

"الدستور" تنفرد باسم "الثروة المعدنية" الجديد بعد تحويلها لهيئة اقتصادية

عاجل.. حماس ترفض اتهامات إسرائيل لقطر وتؤكد عرقلة الاحتلال لاتفاق تحرير المحتجزين

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

برقم الجلوس.. موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول بجميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مأزق إسرائيل.. بين تحرير الرهائن وتدمير حماس

محمد الراعي

‏بطولة المفاجآت.. كوت ديفوار عاد لينتقم.. وطريق الفراعنة مفتوح

إبراهيم عبد العزيز

حتى شيخ النقاد ضبط متلبسًا بالسرقة!

مؤمن المحمدي

ضياء أبواليزيد

محمد العسيري

مبادرة وزارة الصحة لأصدقاء «نديم أبوسريع»!

وائل لطفي

أخطاء الماضى وآلام الحاضر «2»

ماجد حبته

عيد الشعب والجيش والشرطة

حسين دعسة

حرب المخدرات بين سوريا والأردن.. الأزمة.. وقوة الجيش الأردنى لا تهاون!

صور

جناح الشرطة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2024

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مخطط إسرائيلى جديد بشأن غزة.. توطين اليهود وإنهاء الوجود الفلسطينى فى القطاع

فرنسا تعارض خطة الاحتلال بإنشاء منطقة عازلة وتقليص حجم غزة

عشرات الشهداء والجرحى فى قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة