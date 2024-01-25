تداول 34 سفينة للحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط 10 سفن وغادرته 14 سفينة، فيما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة، بينما بلغت الشاحنات دخولا وخروجا 6 آلاف و317 شاحنة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاعين العام والخاص

وذكر المركز الإعلامي للهيئة في بيان، اليوم الخميس، أن قطارا بحمولة إجمالية 1293 طن قمح غادر الميناء متجها إلى صوامع إمبابة، ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 130 ألفا و886 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 163 ألفا و506 أطنان.

وأضاف أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 2029 حاوية مكافئة، والحاويات الواردة 258 حاوية مكافئة، في حين بلغت حاويات الترانزيت 4 آلاف و105 حاويات مكافئة، مشيرا إلى أن الصادرات من البضائع العامة بلغت 29 ألفا و517 طنا، فيما تضمنت الواردات 41 ألفا و282 طن بضائع عامة.