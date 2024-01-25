الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ميناء دمياط يستقبل 10 سفن خلال الـ24 ساعة الماضية

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل  ميناء  دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن، بينما غادر عدد 14 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 29517 طن تشمل:   3395 طن كلينكر و2224 طن ملح صب و190 طن مولاس و20738 طن يوريا و2970 طن بضائع متنوعة.
 

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 41282 طن تشمل: 17600 طن ذرة و1243 طن خشب زان و9099 طن قمح و8400 طن سكر و250 طن خردة و4690 طن حديد.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 2029 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 258 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4105 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 130886 طنًا،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 163506 طنًا.
 

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1293 طن قمح متجه إلى صوامع  امبابة، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6317 شاحنة.

تاريخ ميناء دمياط المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط دمياط أحداث دمياط إقليم محافظة دمياط

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