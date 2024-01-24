ضبط 717 مخالفة تموينية فى حملة مكبرة بدمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عن تحرير717 محضرًا تموينيًا خلال النصف الأول من الشهر الجاري، ضمن جهود مديرية التموين للرقابة على الأسواق، حيث شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملات على مدار النصف الأول من شهر يناير الجاري.



شملت الحملة تحرير121 محضرًا للمخابز لرصد مخالفات تتعلق بنقص وزن رغيف الخبز، وعدم الالتزام بالمواصفات، وبالنسبة للأسواق تم تحرير596 محضرًا خلال المتابعة الميدانية على الأسواق لرصد مخالفات جاء من بينها الغش التجاري، انتهاء شهادات الصلاحية، مخالفة أسعار البيع، لحوم مكشوفة، عدم الإعلان عن البضاعة المخزنة.



وفي السياق ذاته، تم التحفظ علي ربع طن سكر بدون فواتير وترخيص، ضبط 17 شيكارة أرز أبيض بإجمالي 85 كيلو مجهول المصدر، ضبط 109 علب سجائر مستوردة مجهولة المصدر، ضبط 851 كيلو دواجن مفرومة وأوراك دواجن وبسطرمة غش وتدليس.