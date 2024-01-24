الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 717 مخالفة تموينية فى حملة مكبرة بدمياط

الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض محافظ دمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عن تحرير717 محضرًا تموينيًا خلال النصف الأول من الشهر الجاري، ضمن جهود مديرية التموين للرقابة على الأسواق، حيث شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملات على مدار النصف الأول من شهر يناير الجاري.


شملت الحملة تحرير121 محضرًا للمخابز لرصد مخالفات تتعلق بنقص وزن رغيف الخبز، وعدم الالتزام بالمواصفات، وبالنسبة للأسواق تم تحرير596 محضرًا خلال المتابعة الميدانية على الأسواق لرصد مخالفات جاء من بينها الغش التجاري، انتهاء شهادات الصلاحية، مخالفة أسعار البيع، لحوم مكشوفة، عدم الإعلان عن البضاعة المخزنة.


وفي السياق ذاته، تم التحفظ علي ربع طن سكر بدون فواتير وترخيص، ضبط 17 شيكارة أرز أبيض بإجمالي 85 كيلو مجهول المصدر، ضبط 109 علب سجائر مستوردة مجهولة المصدر، ضبط 851 كيلو دواجن مفرومة وأوراك دواجن وبسطرمة غش وتدليس.

تموين دمياط تموين دمياط الجديده دمياط أحداث دمياط الأثاث الدمياطي المستوى المحلي الغرفة التجارية

مواد متعلقة

فى اجتماعه الثانى.. رئيس جامعة دمياط ينفذ محاكاة لمنتدى صناعة الأثاث

محافظ دمياط تتابع موقف تنفيذ ديوان عام المحافظة الجديد ميدانيًا

رغم هطول أمطار.. تداول 25 سفينة حاويات فى ميناء دمياط

أمطار غزيرة على محافظة دمياط.. وحملات لكسح مياه الأمطار

فى اجتماع موسع.. محافظ دمياط تناقش مستجدات الخطة الاستثمارية

تقديم 4 ملايين خدمة طبية بالمجان في الوحدات الصحية بدمياط

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر ولا يهمنى حاجة تانى

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

عاجل.. تفاصيل "الجلسة الساخنة" بين وزير الشباب وعلام بسبب أداء المنتخب

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الاربعاء 24- 1- 2024

الرئيس السيسى يرفض تلقى اتصال هاتفى من نتنياهو

أمم إفريقيا: CAF يقرر إيقاف مدرب المغرب وليد الركراكى 4 مباريات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

مبادرة وزارة الصحة لأصدقاء «نديم أبوسريع»!

وائل لطفي

أخطاء الماضى وآلام الحاضر «2»

ماجد حبته

عيد الشعب والجيش والشرطة

حسين دعسة

حرب المخدرات بين سوريا والأردن.. الأزمة.. وقوة الجيش الأردنى لا تهاون!

د هند جاد

عزلة فنية ليست إجبارية.. ضد تسليع الفنانات

جلال حمام

نتنياهو باع الوهم للإسرائيليين! (2)

إبراهيم داود

بيت فى المدينة يطمح أن يكون ريفيًا

وائل لطفي

أخطاء الماضى.. آلام الحاضر

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة وقف إطلاق النار وتحرير المخطوفين.. ما هى المعضلة الإسرئيلية؟

حكومة إسرائيل: لن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار يترك "حماس" بغزة

بمليارات الدولارات.. مشتريات عسكرية إسرائيلية جديدة.. ماهى؟