لدعم الصناعة.. تخصيص جناح للأثاث الدمياطي في معرض القاهرة الدولي

زارت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، صباح اليوم، هيئة المعارض التابعة لوزارة التجارة والصناعة بمحافظة القاهرة، وكان في استقبالها اللواء شريف الماوردي، رئيس الهيئة.

وبحثت المحافظ ورئيس الهيئة خلال الزيارة التي جاءت بحضور محمد فايد، رئيس الغرفة التجارية بدمياط وممثلين عن الغرفة، آليات تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين بما يساهم في دعم قطاع صناعة الأثاث بمحافظة دمياط، وأيضًا تعزيز مشاركة دمياط بالمعارض الدولية التى تقيمها الهيئة بعدد من دول العالم.

وناقش اللقاء سُبل فتح آفاق تسويقية جديدة لمنتجات الأثاث، من خلال إعداد خطة محددة وفقًا لمنهجية محددة يتم العمل فى إطارها وذلك للوصول بالأثاث الدمياطي بالأسواق العالمية، بالتوازى مع الجهود المبذولة للتسويق على المستوى المحلى، وأيضًا إمكانية ابرام اتفاق بين الهيئة والغرفة التجارية لتحقيق تلك الاستراتيجية وإقامة معرض متخصص للأثاث.

خطة تخصيص جناح للأثاث الدمياطي

وناقشت محافظ دمياط واللواء الماوردي، خطة تخصيص جناح للأثاث الدمياطي بمعرض القاهرة الدولي المقرر إقامته في الفترة من ٢٩ نوفمبر حتى ٩ مارس ٢٠٢٤، وذلك لإتاحة الفرصة للصناع للمشاركة بهذا المعرض الهام.

وأكدت المحافظ أن اللقاء يأتي في إطار حرص كافة أجهزة الدولة على تطوير صناعة الأثاث بمحافظة دمياط والنهوض بها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإعداد خارطة طريق لوضع استراتيجية التطوير لصناعة الأثاث التي تشتهر بها محافظة دمياط منذ تاريخ طويل واستعادة مكانتها الكبيرة التى حظت بها بالأسواق المحلية والإقليمية والدولية على مدار سنوات، موجهة الشكر إلى اللواء شريف الماوردي، رئيس هيئة المعارض، على هذا التعاون المثمر، معربة عن تطلعها إلى تحقيق المزيد من التعاون لفتح مجالات اكبر للتسويق.