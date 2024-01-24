وكيل "تضامن دمياط" ترأس لجنة اختيار الأم المثالية في المحافظة

قامت الدكتورة الشيماء عبد المعطى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى دمياط، برئاسة لجنة اختيارالأم المثالية التى عقدت بمديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة دمياط.

وأكدت وكيل وزارة التضامن، بأنه تقدم لمسابقة الام المثالية بمحافظة دمياط 12 سيدة ممن لهم قصص كفاح، وقامت اللجنة باختيار5 قصص من بين من تقدموا للمسابقة.

وأشارت وكيل وزارة تضامن دمياط، بأنه تم اختيار ممن تنطبق عليهم الشروط، لعرضهم على اللجنة حتى يتم تقييم كل قصة بالدرجات حسب " السن، الحالة الاجتماعية، الحالة التعليمية للأم، الحالة التعليمية للابناء، الدخل، قصة الكفاح، مدة الترمل، الاعاقة. اقامة مشروع تمكين اقتصادى".

وأضافت أنه بعد تقييم جميع الحالات، واختيار5 قصص تنطبق عليهم الشروط، نقوم بإرسالها الى وزارة التضامن الاجتماعى ، لتقوم بدورها بإختيارالأم المثالية على مستوى المحافظة.

يأتي ذلك في ضوء التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة دمياط، ونظرًا لاقتراب موعد الاحتفال السنوي بعيد الأم أعلنت التضامن الاجتماعي في دمياط عن شروط ومعايير اختيار الأم المثالية لعام ٢٠٢٤ حيث ان الفئات المستهدفة لمسابقة الام المثالية 2024 ام طبيعية او ام كافلة والأم من ذوي الإعاقة (سمعية- بصرية- حركية) او ام لابن من ذوي الإعاقة او حصل احد أبنائها علي بطولة دولية او شهادة علمية (دكتوراة/ ماجستير) او ام كنموذج مشرف للام الحاصلة علي مشروع تمكين اقتصادي داخل قرى حياة كريمة او ام شهيد قوات مسلحة يتم ترشيحها من وزارة الدفاع او ام لشهيد شرطة يتم ترشيحها من وزارة الداخلية.

ومعايير اختيار الأم (الطبيعية- من الاشخاص ذوي الاعاقة- لابن من ذوي الإعاقة (قادرن باختلاف)، ام من مبادرة حياة كريمة):

- قصة العطاء (التاكيد علي معيار عطاء الام واعلاء القيم الإنسانية وترسيخ معني الاسرة وقدرتها علي الحفاظ بتماسكها وترابطها وإيجاد التوازن بين المسؤوليات المتعددة للام واحتضان ورعاية الأبناء واحتوائهم بالعطف والحنان، تعزيز القيم الإيجابية والتمسك بتعاليم الدين ونشر المودة والرحمة والتعاون بين افراد الاسرة، التزام الاسرة بمنظومة القيم والهوية الوطنية، كفاح الام والقدوة علي التماسك في مواجهة التحديات والصعاب والحفاظ علي كيان الاسرة)

- السن لا يقل عن ٥٠ سنة للام.

- ⁠الإلمام بالقراءة والكتابة على الاقل.

- ⁠إلا يزيد عدد الأبناء عن ثلاثة أبناء.

- ⁠جميع الأبناء حاصلين علي مؤهل عالي او الرق النهائية بالكليات او ابن حاصل علي مؤهل فني متوسط ومتميز في احد المهن الحرفية ويستثني الابن ذي الإعاقة الذهنية وغير قابل للتعليم.





- معايير اختيار الأم:

- ⁠تقدير اهمية تعليم الأبناء (تفضيل الدرجة الاعلي في السلم التعليمي).

- ⁠الأم العاملة- مرض الزوج- الأرملة- المطلقة.

- ⁠الأم الأمية التي استطاعت ان تتعلم مع أبنائها وحاصلة علي مؤهل وتعلمت.

- ⁠تشجيع الأبناء علي العمل الخاص او ادارة وتنفيذ المشروعات الصغيرة دون الاعتماد علي التعيينات الحكومية.

- ⁠المشاركة الاجتماعية والتطوعية والنشاط البارز في خدمة المجتمع والبيئة.

- ⁠دمج أحد الأبناء في المجتمع إذا كان من ذوى الإعاقة.