الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تكاثر للسحب وأمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية الغربية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد والصحراء الغربية. 

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية: يصاحب هذه الحالة سقوط أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والصحراء الغربية.

ومن المتوقع أن تتأثر المناطق الداخلية بسقوط الأمطار مع تقدم الوقت وساعات النهار ولكن تكون أقل حدة والفرصة مهيأة مساء اليوم لسقوط الأمطار على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى.

ويشهد اليوم الخميس،  طقسًا مائلًا للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائلًا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد مائلًا للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 12، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 8، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 8، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 11.

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