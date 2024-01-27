فى يومه الثالث.. التفاصيل الكاملة لــ أجندة معرض الكتاب

لليوم الثالث تتواصل فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي نرصدها لكم في أجندة معرض الكتاب ، في هذا التقرير.

أجندة معرض الكتاب في يومه الثالث

ففي الثانية عشرة ظهرا، تستقبل القاعة الرئيسية ــ بلازا 1، لقاءً بعنوان “هل تكتشف التكنولوجيا الحديثة أسرار الأهرامات؟”، يتحدث خلالها كل من، دكتورة علا العجيزي، ودكتور هاني هلال.

وفي نفس القاعة تعقد في الثانية وضمن محور مستقبليات، ندوة بعنوان “استعادة طه حسين”، ويشارك فيها كل من: الناقد دكتور صبري حافظ، دكتور سامي نصار، دكتور سامي سليمان، الشاعر أحمد سراج ويدير اللقاء الناقد دكتور عادل ضرغام.

وضمن أجندة معرض الكتاب، وفي نفس القاعة ــ بلازا 1 ــ يحل الستشار محمود فوزي في لقاء ضمن محور ظواهر ثقافية اجتماعية بعنوان “الحوار الوطني المستمر”، ويدير اللقاء أحمد عبد الصمد، وذلك في الرابعة عصرا.

يليها في السادسة والنصف وضمن اللقاء الفكري، ندوة بعنوان “في ضوء علم الكلام الجديد” ويحاضر فيها الدكتور عبد الجبار الرفاعي، ويحاوره دكتور أحمد سالم.

لقاءات القاعة الدولية

وضمن أجندة معرض الكتاب ، تستقبل القاعة الدولية بصالة بلازا 2، في الثانية عشرة ظهرا، لقاء بعنوان “مبدعون وجوائز”، ضمن محور كاتب وجائزة.. دانتي شاعر المتوسط.. مع الكاتب الإيطالي ريكاردو سترنوتي، ويشارك فيه كل من: د. كريستين سمير، ود. لمياء الشريف، وتديرها د. عبير السيد.

يليها في الثانية والنصف وضمن محور ضيف الشرف، حوار مفتوح مع الروائي والمترجم الهولندي “جاب روبن”، تديرها هالة الحملاوي.

ضمن محور ضيف الشرف، تعقد في الرابعة، ندوة بعنوان "محفوظ بعيون نرويجية تلقيها هانة أورستافيك، يتبعها حوار مع الكاتبة نورا ناجي عن نجيب محفوظ، وتدير اللقاء شيرين عبد الوهاب.

وفي السادسة وضمن محور تجارب ثقافية، لقاء بعنوان “الإبداع الدبلوماسي”، بمشاركة كل من السفراء: رضا الطيفي، عبير بسيوني، محمود عزت، محمد عرفي، نميرة نجم، ويديرها السفير عمرو الجويلي.

أجندة الصالون الثقافي

وفي أجندة معرض الكتاب، اليوم أيضا، وضمن فعاليات الصالون الثقافي، تعقد في الثانية عشرة والنصف، ندوة بعنوان “الطفل والأدب”، ويتحدث فيها كل من: دكتور غادة بطرس، النائبة أميرة العادلي، والكاتبة سماح أبو بكر، بالتعاون مع المجلس القومي للأمومة والطفولة، وتديرها نيفين عثمان.

يليها في الثانية والنصف وضمن محور مشروعات السرد العربي، ندوة بعنوان “الطيب صالح” يتحدث فيها كل من: الناقد دكتور سيد ضيف الله، دكتور شريف حتيتة، ومن السودان الكاتبين محمد الأمين محمد، ومشاعر شريف سعيد وتديرها بثينة خضر مكي.

يعقبها في الرابعة وضمن محور قضايا ثقافية، لقاء بعنوان “قضايا شعر العامية” بمشاركة كل من: د.أحمد مجاهد، محمد علي عرب، محمود الملواني ويديرها إبراهيم عبد الفتاح.

وضمن محور شخصيات مصرية.. مئويات، تعقد في السادسة والنصف ندوة بعنوان “الفنان علي رضا ميلاده”، بمشاركة كل من: الناقد الفنانة فريدة فهمي، المخرج عادل محمد عوض، وتديرها جيهان الغرباوي.

ندوات قاعة فكر وإبداع

وضمن أجندة معرض الكتاب، تستقبل قاعة فكر وإبداع ــ صالة بلازا 1، في العاشرة صباحا، وضمن محور الأعمال القصصية، لقاء لمناقشة المجموعة القصصية “قصص الإنبوكس” للكاتب شريف أسعد، ويناقشه القاص عمرو العادلي، ويديرها محمد الشاذلي.

يعقبها في الثانية عشر، “كاتب وكتاب”، مناقشة كتاب “نحو منهجية التحليل الثقافي للأدب”، للناقد د. محمد إبراهيم عبد العال، ويناقشة كلا من الناقدين: د. سيد ضيف الله، ود. صلاح السروي، ويديرها د. هشام زغلول.

وضمن محور الأعمال القصصية، مناقشة مجموعة الكاتب أحمد فؤاد الدين “مساحة للمناورة”، يناقشه الكاتب سيد محمود، وتديرها سارة حاتم.

ضمن محور “الأعمال الروائية”، تعقد في السادسة، ندوة لمناقشة رواية الكاتبة الروائية د. جيهان زكي “كوكو شانيل وقوت القلوب”، ويناقشها سهير عبد الحميد، والكاتبة د. ضحي عاصي، ويديرها سيد محمود.

قاعة ديوان الشعر

وفي أجندة معرض الكتاب، وضمن برنامج فعاليات قاعة الشعر، تحتضن قاعة بلازا 1 عدة أمسيات شعرية، تبدأ في الثانية عصرا، بالقراءة الشعرية الأولي، بمشاركة كل من الشعراء: البهاء حسين، آلاء فودة، جاسر جمال الدين، سناء مصطفي، عبد الناصر الجوهري، عبير زكي، مايكل عادل، الشاعرة الإماراتية مريم الزرعوني، الشاعرة العراقية نجلاء عبد الله، ونهاد زكي ويديرها الشاعر أحمد سراج.

وفي الرابعة مساء، وضمن محور اللقاء الشعري، تعقد أمسية مع الشاعر الصيني ذاو ليهونج ويحاوره دكتور محسن الفرجاني.

يليها في السادسة مساء، القراءة الشعرية الثانية، بمشاركة كل من الشعراء: إبراهيم البجلاني، أحمد حسن عوض، أسامة حداد، أمجد ريان، بهجت صميدة، بهية طلب، صلاح اللقاني، عبد الحكم العلامي، عبد المقصود عبد الكريم، الشاعرة المغربية علية الإدريسي، محمود شرف، مختار عيسي، مدحت منير، ويديرها الشاعر عيد عبد الحليم.

العروض الفنية

وضمن أجندة معرض الكتاب، وعلي مسرح بلازا 1، عرض يقدمه السيرك القومي، والتابع للبيت الفني للفنون الشعبية، وذلك في الثانية عشر ظهرا.

يليها في الثالثة، عرض لكورال ثقافة روض الفرج، والتابع للهيئة العامة لقصور الثقافة.

وفي الثالثة عرض “الأراجوز” والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية.

يليها في الرابعة والنصف، عرض لفرقة النيل للآلات الشعبية، والتابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.

وضمن أجندة معرض الكتاب ، تشهد قاعة بلازا 2 عدد من الفعاليات الفنية أيضا، تبدأ في الثانية عشرة ظهرا، وعرض للسيرك القومي.

يليه في الواحدة والنصف، عرض لأوبريت “الليلة الكبيرة”، ضمن مشاركة قطاع الإنتاج الثقافي بالمعرض.

وفي الثالثة، عرض لفرقة النيل للآلات الشعبية. وفي الرابعة والنصف عرض “الأراجوز”.