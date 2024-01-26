سر الزحام الكبير على رواية الديبو في معرض الكتاب (صور)

ظواهر معرض الكتاب

حشود من عشرات القراء يهتفون هتافات تشعرك بأنك في “ماتش كورة”. هرعنا لتبين الأمر، فإذا بعشرات من شباب لا يتجاوز العشرين يهتفون الديبو، فما القصة؟.

قصة الديبو

ونحن- محررو الثقافة- نتابع عملنا بالمركز الإعلامي والكائن في صالة بلازا 1، تقتحم علينا أصوات هتافات مدوية، وما أن خرجنا لنتبين الأمر، حتى فوجئنا بحشود غفيرة من الشباب القراء في انتظار كاتبهم محمد المأمون لحضور حفل توقيعه ومناقشته لروايته الديبو.

واكتظت القاعة بالعشرات، ومن لم يجد مكاناً داخل القاعة التي تستقبل توقيع ومناقشة رواية الديبو، انتظر في الخارج لتوقيع الكتاب.

“الدستور” التقت عددا من القراء الشباب وسألتهم عن سر هذا الزحام ولماذا هذا الكاتب، ولماذا رواية الديبو.

يقول “محمد”، طالب بالصف الثاني الثانوي، إن رواية الديبو، قصة مكتوبة سمعها وتابعها على يوتيوب وحرص على شرائها وقراءتها رغم أنها صادرة في العام الماضي 2023، ورغم أنه أيضاً سبق وسمع الكثير من مقاطعها على يوتيوب.

وتقول “فاطمة” طالبة بالسنة الدراسية الثانية بكلية الآداب، إن أجواء رواية الديبو تدور في عوالم السحر الغريبة والعجيبة، وأنها تتابع صانع المحتوى محمد المأمون، وفرحت كثيرا عندما صدرت الرواية.

من هو محمد المأمون؟

محمد المأمون، صانع محتوى على يوتيوب، يحظى بالآلاف من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتدور أحداث رواية الديبو، حول طفل غير طبيعي منذ ولادته يلازمه كائن غريب أطلق عليه اسم “سيدنا”، يجده ملاذا من معاملة والده القاسية له، فمن هذا الكائن، ولماذا اختار هذا الطفل ليرافقه، هذا ما تكشف عنه أحداث رواية الديبو.