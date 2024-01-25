مصر تتصدر قائمة استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار بجنوب وشرق المتوسط 2023

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن مصر تصدرت قائمة استثمارات البنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط لعام 2023، حيث بلغت التزامات البنك الجديدة بستة عشر مشروعًا نحو 1.3 مليار يورو.

وكانت 96 % من استثمارات البنك في مصر في القطاع المصرفي، بينما ركزت 63 % من الاستثمارات على المساواة بين الجنسين والشمول، فيما بلغت حصة القطاع الخاص من استثمارات البنك 96 في المائة.

كما قدم البنك مبلغًا قياسيًا يزيد عن 900 مليون يورو في مصر في العام 2023 لدعم تنفيذ مشاريع بنية تحتية رئيسية وتحسين وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل، ما رفع إجمالي الأموال التي قدمها البنك منذ بداية عملياته في مصر في 2012 إلى 5.7 مليون يورو.

وفي إطار منصة مصر الوطنية للترابط بين المياه والغذاء والطاقة (نوَفّي)، واصل البنك دعم انتقال مصر الأخضر من خلال إصدار قرض مضمون عالي الجودة بقيمة تصل إلى 100 مليون دولار أمريكي لشركة البحر الأحمر لطاقة الرياح. ويتألف القرض من 50 مليون دولار أمريكي من البنك الأوروبي، وما يصل إلى 50 مليون دولار أمريكي من صندوق المناخ الأخضر لتمويل تطوير وإنشاء وتشغيل مزرعة رياح بطاقة 500 ميجاوات في منطقة خليج السويس.

إضافة إلى ذلك، سيقدم البنك الأوروبي مساعدة فنية تشمل نهج انتقال عادل وخطة رئيسية لوقف التشغيل، وذلك لإغلاق 12 محطة طاقة حرارية بشكل نهائي، ودعم توسع الطاقة المتجددة في البلاد من خلال، على سبيل المثال، خطة عمل لتطوير سلاسل توريد خضراء وتقديم الدعم المؤسسي لتعزيز الشبكة.

وشملت استثمارات البنك الأوروبي في القطاع الخاص المشاركة في تحالف يضم عددًا من المؤسسات الاستثمارية الدولية لتقديم حزمة مالية لدعم تطوير محطة حاويات ثانية في ميناء دمياط.

ويشمل الاستثمار دعمًا إضافيًا لتوفير وظائف تشمل النساء من خلال برنامج لتطوير مهارات سكان محافظة دمياط بالشراكة مع المدارس المهنية المحلية مع التركيز على مشاركة المرأة في القوى العاملة.

ولدعم الشمول في الاقتصاد المصري، فقد وجه البنك الأوروبي 63 في المائة من استثماراته في مصر في 2023 لتوفير الفرص الاقتصادية للشباب والنساء.

ففي إطار برنامجه الشباب في مجال الأعمال، قدم البنك قرضًا بقيمة 200 مليون جنيه مصري (ما يعادل نحو 6 ملايين يورو) لشركة خدمات المشاريع المتناهية الصغر (ريفي) التي تعتبر أول وأكبر مؤسسة مرخصة في مصر لتمويل مثل هذه المشاريع. وسيخصص القرض لدعم المشاريع متناهية الصغر في القطاع الخاص والتي يقودها أو يملكها رواد أعمال تقل أعمارهم عن 35 عامًا، بتركيز خاص على الشباب خارج القاهرة والإسكندرية.

وبموجب برنامج البنك الأوروبي الاستشاري للأعمال الصغيرة، المدعوم من الاتحاد الأوروبي، تلقى 550 مشروعًا صغيرًا خدمات استشارية وتدريبات.

وفي استمرار لدعمه لمنطقة جنوب وشرق المتوسط في 2023، قام البنك باستثمارات جديدة بقيمة 1.9 مليار دولار أمريكي في 40 مشروعًا، كان 92 في المائة منها في القطاع الخاص.

وواصلت المنطقة الاستفادة من دعم المانحين القوي ومن بينهم الاتحاد الأوروبي، وحساب البنك الأوروبي متعدد المانحين في جنوب وشرق المتوسط، وصندوق المناخ الأخضر، وآلية تسهيل التمويل الميسر العالمي، وغيرهم من المانحين الثنائيين والمتعددين.