محمد الباز: أى تفكير أو اجتهاد يمكن التعامل معه بالرفق والحوار

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسى إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، إن كتاب "إمام التفكير" يستعرض حياة الدكتور نصر حامد أبو زيد وإنتاجه الفكري، وهذا الإنتاج تسبب في مطاردته ورفع دعوى للتفريق بينه وبين زوجته، وأدى أيضًا إلى تكفيره.

وأضاف الباز، خلال تصريحاته ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم: "أي تفكير أو اجتهاد يمكن التعامل معه بالرفق والحوار، إذا كان من وجهة نظر الناس أنه مخطئ نقول إنه مخطئ في كذا وكذا".

رد الاعتبار فى حرية التعبير

وأوضح رئيس مجلسى إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، أن الفكرة الأساسية تعمل على رد الاعتبار في حرية التعبير، وليس رد اعتبار للشخص، لأن الدكتور "نصر" بعد خروجه من مصر وارتقاءه علميًا وله سيط عالمي، فالعالم كله يعرفه.

وتابع: أحيانًا يصعب عليك أنه يبقى عندك مفكر مصري له كل هذا الحضور في العالم ولا يعرفه الناس في مصر، أو لا يقدرون ما أنتجه وما أبدعه".

إنزال "نصر أبوزيد" للقدر الذي يستحقه

وأشار الدكتور محمد الباز، إلى أن الكتاب محاولة لإنزال "نصر أبو زيد" للقدر الذي يستحقه من وجهة نظري، ويمكن أن يختلف الناس مع الطرح أو تتفق، لكن هذا ليس الموضوع، ولابد أن نفهم أن التفكير مهم لهذا المجتمع وهذه الأمة.

وأردف: "لدي قناعة بمنهجه في التفكير، والإعلاء من قيمة حرية التفكير، وأن ما أثير من جدل أخفى الحقيقة، والكتاب محاولة لإظهار الموضوع كما جرى غير منحاز لـ نصر أو خصومه، لكنه شخصية يستحق أن يكتب عنها".