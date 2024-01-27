السبت 27 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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شريف عارف يرصد تفاصيل كتابه الجديد "عبقرية أكتوبر" (فيديو)

شريف عارف
شريف عارف

قال الكاتب الصحفي شريف عارف، إن أهم ما تملكه مصر هو قوتها الناعمة وقدرتها على إحداث النقلة الثقافية، مؤكدًا أن معرض القاهرة الدولي للكتاب حدث مهم جدًا ليس في مصر فقط ولكن العالم العربي، معقبًا: "أحرص على طرح كتاب كل عام في معرض الكتاب".

وأضاف "عارف" خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم، أن معرض الكتاب في القاهرة هو الثاني من نوعه على العالم بعض معرض فرانكفورت وهو الأقدم من حيث التاريخ، وبالتالي لا يمكن لملايين الدولارات أن تقاوم هذا الوجود الثقافي وهذا الحضور الكبير عبر التاريخ لمصر.

ركزت على اليوبيل الذهبي لحرب أكتوبر

وتابع: "من هنا ركزت على اليوبيل الذهبي لحرب أكتوبر، وهناك أجيال لم تعاصر هذا الحدث الكبير، والبعض لا يعرف عنها شيء، بالعكس، فقد حاولت جهات معادية التقليل من قيمة هذا النصر وان تحوله إلى هزيمة لمصر وليس نصرا في إطار حملات ممنهجة، وإسرائيل بنفسها تقود هذه الحملة". 

وواصل: "رغم كتابي الأخير عبقرية أكتوبر الذي يتحدث عن حرب أكتوبر، إلا أنني أقول إني مازلت هاويا رغم أنني قطعت شوطا طويلا في التوثيق، وكلما اكتشفت شيئا جديدا أحسست بأنه يضيف شيئا للهواية، بالإضافة إلى ذلك فأنا أكاديمي ولديّ شغف صحفي". 

عبقرية أكتوبر كتاب عبقرية أكتوبر الكاتب الصحفي شريف عارف شريف عارف تفاصيل كتابه الجديد

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