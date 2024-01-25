كاتب صحفى: كلمة الرئيس السيسى فى عيد الشرطة مسّت روح ووجدان المصريين

قال الكاتب الصحفي شريف عارف، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء احتفالية عيد الشرطة كانت ارتجالية نابعة من القلب ومسّت روح ووجدان الشعب المصري بما يتناسب مع هذه الذكرى والملحمة البطولية التي حدثت قبل 72 عامًا في يوم 25 يناير عام 1952.

وأضاف "عارف"، في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس السيسي بالأمس كان واضحًا في كلمته فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، ثم تحية المصريين على صمودهم وسط التحديات الموجودة.

شريف عارف: الحوار الوطني سيكون هيئة تمثل مختلف أطياف الشعب

وتابع "هناك نقطة مهمة جدًا أشار إليها الرئيس بالأمس وهى استدامة الحوار الوطني، حيث يعني ذلك أن هناك تمثيلًا شعبيًا سيكون من مختلف الأطياف، والحوار الوطني سيكون هيئة تمثل مختلف أطياف الشعب".

ولفت إلى أن فكرة استدامة الحوار الوطني من الأفكار الكبيرة المهمة التي يجب أن نتوقف أمامها، مشيرًا إلى أن الدولة لا تواجه المشكلات والتحديات بمفردها ولا القيادة السياسية ولا الحكومة، لكن كل أبناء الشعب عليهم مسئولية في القيام بدورهم في مواجهة التحديات.