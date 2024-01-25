الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كاتب صحفى: تكريم الرئيس السيسى لأسر شهداء الشرطة عرفان بالجميل

جريدة الدستور

قال شادي زلطة، الكاتب الصحفي المتخصص في شئون الرئاسة بالأهرام، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يحرص دائمًا على حضور الاحتفال بعيد الشرطة كعرفان بالجميل لرجال الشرطة البواسل وتضحياتهم وجهودهم على مدار عقود طويلة في الدفاع عن أمن الوطن ومقدراته.

وأضاف زلطة، في مداخلة لبرنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن البطولات التي حققها رجال الشرطة خلال السنوات الماضية تحديدًا في مكافحة الإرهاب مع رجال القوات المسلحة، ودورهم العظيم في الحفاظ على أمن الدولة وإحباط العمليات الإرهابية أسهمت في عودة الاستقرار للدولة المصرية بعد فترة من التحديات الكبيرة التي واجهت الدولة المصرية بعد 2011.

شادي زلطة: رجال الشرطة لهم دور عظيم جدًا في الحفاظ على أمن مصر

وتابع: "شهدنا عددًا كبيرًا من العمليات الإرهابية وانتشار البؤر الإرهابية التي نجحت قوات الشرطة مع القوات المسلحة في إحباطها والقضاء عليها"، مؤكدًا أن رجال الشرطة لهم دور عظيم جدًا في الحفاظ على أمن مصر، وتكريم الرئيس السيسي لأسر شهداء الشرطة عرفان بالجميل لهؤلاء الرجال العظام الذين قدموا أرواحهم في سبيل الوطن.

السيسي الرئيس السيسي عيد الشرطة رجال الشرطة تكريم أسر شهداء الشرطة شهداء الشرطة اكسترا نيوز

مواد متعلقة

أبناء شهداء الشرطة يؤدون أغنية أمام الرئيس السيسي

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر ولا يهمنى حاجة تانى

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

مع أنباء رفض الرئيس السيسي اتصال نتنياهو.. صحف عالمية: إسرائيل أثارت غضب مصر

برقم الجلوس.. موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول بجميع المحافظات

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الاربعاء 24- 1- 2024

عاجل.. NPR: حساب نتنياهو "بات وشيكًا".. وتصاعد الغضب الإسرائيلى بسبب تداعيات حرب غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبد العزيز

حتى شيخ النقاد ضبط متلبسًا بالسرقة!

مؤمن المحمدي

ضياء أبواليزيد

محمد العسيري

مبادرة وزارة الصحة لأصدقاء «نديم أبوسريع»!

وائل لطفي

أخطاء الماضى وآلام الحاضر «2»

ماجد حبته

عيد الشعب والجيش والشرطة

حسين دعسة

حرب المخدرات بين سوريا والأردن.. الأزمة.. وقوة الجيش الأردنى لا تهاون!

د هند جاد

عزلة فنية ليست إجبارية.. ضد تسليع الفنانات

جلال حمام

نتنياهو باع الوهم للإسرائيليين! (2)

صور

جناح الشرطة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2024

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فرنسا تعارض خطة الاحتلال بإنشاء منطقة عازلة وتقليص حجم غزة

عشرات الشهداء والجرحى فى قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

واشنطن بوست: الحكم الأولى لمحكمة العدل الدولية سيكون ضد إسرائيل