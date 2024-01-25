كاتب صحفى: تكريم الرئيس السيسى لأسر شهداء الشرطة عرفان بالجميل

قال شادي زلطة، الكاتب الصحفي المتخصص في شئون الرئاسة بالأهرام، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يحرص دائمًا على حضور الاحتفال بعيد الشرطة كعرفان بالجميل لرجال الشرطة البواسل وتضحياتهم وجهودهم على مدار عقود طويلة في الدفاع عن أمن الوطن ومقدراته.

وأضاف زلطة، في مداخلة لبرنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن البطولات التي حققها رجال الشرطة خلال السنوات الماضية تحديدًا في مكافحة الإرهاب مع رجال القوات المسلحة، ودورهم العظيم في الحفاظ على أمن الدولة وإحباط العمليات الإرهابية أسهمت في عودة الاستقرار للدولة المصرية بعد فترة من التحديات الكبيرة التي واجهت الدولة المصرية بعد 2011.

شادي زلطة: رجال الشرطة لهم دور عظيم جدًا في الحفاظ على أمن مصر

وتابع: "شهدنا عددًا كبيرًا من العمليات الإرهابية وانتشار البؤر الإرهابية التي نجحت قوات الشرطة مع القوات المسلحة في إحباطها والقضاء عليها"، مؤكدًا أن رجال الشرطة لهم دور عظيم جدًا في الحفاظ على أمن مصر، وتكريم الرئيس السيسي لأسر شهداء الشرطة عرفان بالجميل لهؤلاء الرجال العظام الذين قدموا أرواحهم في سبيل الوطن.