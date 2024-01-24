السيسى يطلب من حضور حفل عيد الشرطة الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء مصر وفلسطين

طلب الرئيس عبدالفتاح السيسي من الحاضرين في احتفالية عيد الشرطة الـ72، بأكاديمية الشرطة، الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء مصر وشهداء فلسطين.

ويقام الاحتفال بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة، والذي يوافق ذكرى غالية في سجل الوطنية المصرية، وهي معركة الإسماعيلية المجيدة التي تجسدت فيها بطولات رجال الشرطة وقيم التضحية والفداء والاستبسال دفاعًا عن تراب الوطن، وكانت وبحق ملحمة كفاح ونضال ستظل على مر العصور شاهدة على نبل البطولة وشرف الصمود.