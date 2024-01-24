الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسي يشهد فيلما تسجيليا بعنوان "العودة" لكشف مخططات الإخوان

فيلما تسجيليا بعنوان
فيلما تسجيليا بعنوان العودة

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلما تسجيليا بعنوان “العودة” خلال الاحتفال بعيد الشرطة الـ72، بمقر أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة.

وكشف الفيلم التسجيلي، عن مخطط جماعة الإخوان الإرهابية واستغلالهم ليوم 28 يناير 2011، والظروف التي كانت بتمر بها البلاد في ذلك الوقت لتنفيذ مخططتها التي رسمت من سنوات، في محاولة لهدم البلاد.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الاحتفال بعيد الشرطة الـ72، ويرافقه وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة والرموز الوطنية وقيادات وزارة الداخلية، بأكاديمية الشرطة.

ويقام الاحتفال بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة، والذي يوافق ذكرى غالية في سجل الوطنية المصرية وهي معركة الإسماعيلية المجيدة التي تجسدت فيها بطولات رجال الشرطة وقيم التضحية والفداء والاستبسال دفاعًا عن تراب الوطن، وكانت وبحق ملحمة كفاح ونضال ستظل على مر العصور شاهدة على نبل البطولة وشرف الصمود.

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