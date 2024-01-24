الأربعاء 24 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ابنة رئيس المقاومة الشعبية ببورسعيد: والدى كان "عفريت" وواقف للإنجليز بالمرصاد

شاهيناز مصطفى كمال
شاهيناز مصطفى كمال

روت شاهيناز مصطفى كمال الصياد، ابنة رئيس المقاومة الشعبية في بورسعيد، تفاصيل عن بطولات والدها الراحل خلال مقاومته للإنجليز، قائلة: "والدى كانوا بيقولوه عليه (عفريت) وكان واقف للإنجليز بالمرصاد.. يظهر ويختفى وكل الفدائيين والمقاومة الشعبي كانت بتعمل كده.. والدى مكنش بيقولنا ومكوناش نعرف حاجة..كان مخبى كل حاجة.. كان ظابط شرطة وكانوا بيعملوا كل حاجة من غير ما حد ما يعرف".

كما أعربت ابنة الراحل الصياد عن شكرها العميق لتكريم والدها، قائلة: "وزارة الداخلية تواصلوا معانا وكانت فرحة كبيرة بعد السنين دي إن البلد فاكراهم، لأنهم ضحوا بكل حاجة علشان خاطر البلد".


وأضافت "الصياد"، في تصريحات، على هامش احتفالية عيد الشرطة، أن "مصر بلد كبيرة.. والحمد لله عندنا الأمن والأمان.. وعندنا جيش وشرطة.. ودي نعمة من عند ربنا".

الاحتفال بعيد الشرطة

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، الاحتفال بعيد الشرطة الـ72، ويرافقه وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة والرموز الوطنية وقيادات وزارة الداخلية، بأكاديمية الشرطة.

ويقام الاحتفال بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة، والذي يوافق ذكرى غالية في سجل الوطنية المصرية وهي معركة الإسماعيلية المجيدة، التي تجسدت فيها بطولات رجال الشرطة وقيم التضحية والفداء والاستبسال دفاعًا عن تراب الوطن، وكانت وبحق ملحمة كفاح ونضال ستظل على مر العصور شاهدة على نبل البطولة وشرف الصمود.

رئيس المقاومة الشعبية بورسعيد

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