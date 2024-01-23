الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"روساتوم": يوم مشهود للعلاقات الروسية المصرية مع صب الخرسانات للمفاعل الرابع بالضبعة

روساتوم
روساتوم

قال المدير العام لشركة "روساتوم"، إن اليوم هو يوم مشهود في العلاقات الروسية المصرية ببدء العمل على صب الخرسانات للمفاعل الرابع بـ محطة الضبعة النووية، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

 دورة عمل المحطة النووية تقترب من 100 عام

وأضاف  المدير العام لشركة "روساتوم"،  دورة عمل المحطة النووية تقترب من 100 عام، ونتيجة مشروعنا لن تقتصر على الطاقة وإنما ستمتد إلى تعزيز أواصر الصداقة والعلاقات.

 الرئيس السيسي ونظيره الروسي يشهدان

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، مراسم بدء صب الخرسانة بقاعدة وحدة الكهرباء رقم 4 بمحطة الضبعة للطاقة النووية، اليوم.

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "دميتري بيسكوف" نواصل تعاوننا مع الشركاء المصريين في مجموعة متنوعة من المجالات، فمصر شريك مهم للغاية بالنسبة لنا، بما في ذلك مجال التكنولوجيا الفائقة، وهو أمر مهم للغاية لمزيد من التطور في مصر".

المحطة النووية العلاقات الروسية المصرية روساتوم السيسي

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