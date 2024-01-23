الثلاثاء 23 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الصليب والهلال الأحمر: 180 امرأة بقطاع غزة يلدن فى ظروف غير آمنة يوميًا

مي الصايغ مسؤولة
مي الصايغ مسؤولة الاتصال بالاتحاد الدولي

قالت مي الصايغ، مسئولة الاتصال بالاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر، إن المساعدات الإنسانية لا تصل إلى شمال قطاع غزة، والمنطقة على وشك المجاعة، مُثمنة جهود الهلال الأحمر المصري، الذي يعمل ليل نهار لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء: "المساعدات التي تصل إلى شمال غزة قليلة جدًا مقارنة بحجم الاحتياجات الإنسانية، والنازحون الفلسطينيون يفترشون الطرقات، ولسنا قادرين على تقديم الخدمات الطبية".

وأكدت أن هناك 180 امرأة بقطاع غزة يلدن في ظروف غير آمنة يوميًا، فضلًا عن 900 ألف طفل في قطاع غزة معرضون لأمراض الجهاز التنفسي والأمراض المعوية.

وطالبت بضرورة إتاحة ممرات آمنة لحماية الطواقم الطبية وعمال الإغاثة وتيسير إيصال المساعدات.

الاتصال بالهلال الأحمر الدولي مسؤولة الاتصال بالهلال الأحمر المساعدات الإنسانية غزة

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