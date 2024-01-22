الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الاتحاد الأوروبى لـ"القاهرة الإخبارية": حان الوقت لتكون القضية الفلسطينية أولوية للمجتمع الدولى

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

أكد بيتر ستانو، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أنه حان الوقت لتكون القضية الفلسطينية أولوية للمجتمع الدولي.

اجتماع بروكسل يستهدف مناقشة الأوضاع في قطاع غزة

 وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية القاهرة الإخبارية، إن اجتماع بروكسل يستهدف مناقشة الأوضاع في قطاع غزة، مشيرًا إلى وجود مشاورات مكثفة خلال الاجتماعات لحشد الجهود من أجل حل الدولتين وإنشاء دولة فلسطينية.

 الحلول العسكرية والقصف الإسرائيلي لا يمكن أن يؤديا إلى الاستقرار في المنطقة

وأضاف المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أكد أن الحلول العسكرية والقصف الإسرائيلي لا يمكن أن يؤديا إلى الاستقرار في المنطقة.

وكانت اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الإثنين، 25 فلسطينيًا بالضفة الغربية المحتلة، بينهم طفل وأسرى سابقون.

وأعلنت هيئة شئون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان مشترك، أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظتي الخليل وجنين، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات طولكرم، قلقيلية، رام الله، أريحا، نابلس، والقدس.

ارتفاع حصيلة الاعتقالات منذ السابع من أكتوبر إلى 6195 شخصًا

وأكد البيان ارتفاع حصيلة الاعتقالات منذ السابع من أكتوبر إلى نحو 6195، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن احتجزوا كرهائن.

وأشار إلى مواصلة قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام واسعة في أثناء حملات الاعتقال، ترافقها عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، والقتل العمد، ومصادرة السيارات، والأموال، إضافة إلى عمليات تخريب واسعة تطال البنى التحتية.

الاتحاد الأوروبي القضية الفلسطينية غزة

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