قد تكون الحرب الأخيرة.. مندوب فلسطين بالجامعة العربية يكشف جرائم إسرائيل بغزة

دعا مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين، إلى تشكيل لجنة عربية مؤقتة ومفتوحة العضوية من المندوبين الدائمين والأمانة العامة؛ لدراسة إجراءات عربية يمكن القيام بها على المستويات الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية، وذلك من قبل الدول والبرلمانات ومنظمات المجتمع المدني العربية.

إسقاط أكثر من 65 ألف طن متفجرات فى غزة

وقال السفير العكلوك، خلال كلمته في اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، إن إسرائيل لا تزال ترتكب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني، وتم إسقاط أكثر من 65 ألف طن متفجرات في غزة، موضحًا أن 70% من الضحايا في غزة من النساء والأطفال.

وأكد مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية أن إسرائيل تسعى لتحويل غزة إلى أرض محروقة ومكان غير صالح للعيش، موضحًا أنه منذ بدء العدوان تم تهجير نحو مليون فلسطيني من منازلهم.

60 ألف امرأة حامل دون رعاية فى قطاع غزة

وأضاف السفير "العكلوك": الاحتلال هدم 360 ألف منزل كليا أو جزئيا، واستهدف 233 مستشفى ومركزا صحيا، ودمر 400 مدرسة و400 مسجد في غزة، فضلًا عن تنفيذه سياستي التطهير العرقي والفصل العنـصري ضد الفلسطينيين، ويوسع مشاريعه الاستيطانية في الضفة الغربية.

وأكد أن 60 ألف امرأة حامل في قطاع غزة يواجهن خطر الموت بسبب انتشار الأمراض المعدية.



11 ألف طفل فلسطينى تم ذبحهم من قبل الاحتلال

وأوضح المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية أن كل يوم هناك ممارسات عدوانية من قبل جيش الاحتلال ضد المواطنين في قطاع غزة، مؤكدًا أن إسرائيل تهدد الأمن، وترتكب جرائم كل يوم، وهناك 11 ألف طفل فلسطيني تم ذبحهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ويتم قصف المستشفيات واعتقال المدنيين، لافتًا إلى أن هناك جنديا إسرائيليا يهدي ما يتم من تخريب في غزة، هدية لزوجته، وآخر لنجلته في عيد ميلادها، وأن هذا النظام مريض، والذي يحتل فلسطين منذ 76 عامًا، وأن السكوت عن الجريمة جريمة.

أمريكا سمحت لإسرائيل بنفاد رصيدها الأخلاقى

وطالب بحماية الشعب الفلسطيني، قائلًا: إن العالم الذي يدّعي الحضارة، أنتم سمحتم لإسرائيل بارتكاب الجرائم، وأمريكا سمحت لإسرائيل بنفاد رصيدها الأخلاقي.

وقدم الشكر لكل الشعوب، والمنظمات، التي وجهت جرائم إسرائيل للمحاكم الدولية، وقدم الشكر لجنوب إفريقيا على ما قامت به أمام محكمة العدل الدولية.

الإبادة الجماعية الحادثة فى غزة مختلفة عن كل عدوان سابق

واختتم مهند العكلوك، خلال كلمته في الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية لبحث تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة، أن الإبادة الجماعية الحادثة في غزة مختلفة عن كل عدوان سابق، وذلك لأنها قد تكون الحرب الأخيرة.

وتابع المندوب الدائم لدولة فلسطين: "أخرجت إسرائيل كل الشر والوحشية والعنصرية، محاولة هزيمة الشعب الفلسطيني مرة وإلى الأبد، والهزيمة لا تلحق بالشعوب الأصلية".