مندوب فلسطين بالجامعة العربية: إسرائيل تسعى لتحويل غزة لأرض محروقة ومكان غير صالح للعيش

أكد السفير مهند العكلوك مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن إسرائيل لا تزال ترتكب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف مندوب فلسطين خلال كلمته في اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية اليوم الاثنين، الاحتلال أسقط أكثر من 65 ألف طن متفجرات في غزة، موضحًا أن 70% من الضحايا في غزة من النساء والأطفال.

وأكد مندوب فلسطين لدي جامعة الدول العربية، أن إسرائيل تسعى لتحويل غزة إلي أرض محروقة ومكان غير صالح للعيش، موضحًا أنه منذ بدء العدوان تم تهجير نحو مليون فلسطيني من منازلهم.

واستُشهد عدد من الفلسطينيين وأُصيب آخرون، اليوم الإثنين، في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن مدفعية الاحتلال قصفت مدرسة المواصي غرب خان يونس، التي تؤوي نازحين من عدة مناطق في القطاع، ما أدى إلى استشهاد عدد منهم وإصابة العشرات.

وأوضحت جمعية الهلال الأحمر، أن طواقمها تلقّت بلاغت عن وجود شهداء في القصف على مدرسة المواصي، غير أنها لم تتمكن من الوصول إليهم حتى اللحظة، بسبب محاصرة الاحتلال للمنطقة، ومنع مركبات الإسعاف من الوصول إلى مكان القصف.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة شرسة على مستشفيات ومراكز إيواء غرب خان يونس، منذ فجر اليوم، وتحاصر مستشفيي ناصر الطبي والأمل.