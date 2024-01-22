الأرصاد: حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بداية من اليوم

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن مصادر الكتل الهوائية التي تؤثر على البلاد، ستختلف ابتداء من اليوم، لتصبح كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا، والتي كانت كتل هوائية صحراوية.

وأضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، أن هناك امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على وجود سحب منخفضة متوسطة، مؤكدة أنه بداية من اليوم ستبدأ حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

انخفاض في قيم درجات الحرارة اليوم

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن هناك انخفاض في قيم درجات الحرارة اليوم على أغلب محافظات شمال البلاد، والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، لافتة إلى أن الانخفاض سوف يكون بمعدل من 4_ 5 درجات مئوية عن الأمس.

وأكد عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن سرعات الرياح ستتراوح بين 30_40 كيلو متر على الساعة، والذي سيؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة، بالإضافة إلى أنه سيؤدي إلى انقلاب شديد في حركة الملاحة البحرية.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية، وسوف تزيد عن المتوسط أحيانًا.