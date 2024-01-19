الجمعة 19 يناير 2024
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شيخ مشايخ قبائل جنوب سيناء يكشف جهود الدولة فى تنمية أرض الفيروز

الشيخ إبراهيم سالم
الشيخ إبراهيم سالم

ثمّن الشيخ إبراهيم سالم، شيخ مشايخ قبائل جنوب سيناء، جهود الدولة في تنمية أرض الفيروز سيناء.

وقال الشيخ إبراهيم سالم، شيخ مشايخ قبائل جنوب سيناء، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن التنمية الشاملة في سيناء لم تحدث إلا في الـ10 سنوات الماضية خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف الشيخ إبراهيم سالم، شيخ مشايخ قبائل جنوب سيناء، الرئيس السيسي مهتم بتطوير وتنمية وتعمير سيناء بأكملها، سواء بنية تحتية أو طرق أو كباري وأنفاق، فضلًا عن مشروعات الربط الكهربائي.

وأشار الشيخ إبراهيم سالم، شيخ مشايخ قبائل جنوب سيناء، إلى أن "سيناء شهدت طفرة عمرانية بكم هائل من مبانٍ على أرض جنوب سيناء، فضلًا عن المدن الجديدة التي تم إنشاؤها، فضلًا عن تطوير مدينة شرم الشيخ ونويبع، والموانئ".

سيناء ارض الفيروز جنوب سيناء شيخ مشايخ قبائل السيسي

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