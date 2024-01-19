جولة بمقر وزارة الكهرباء فى العاصمة الجديدة.. شاكر: "مزود بأعلى تقنيات التكنولوجيا"

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مقر الوزارة الجديد في العاصمة الإدارية، مزود بأعلى التقنيات التكنولوجية.

وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال لقائه مع كاميرا "إكسترا نيوز"، خلال جولة داخل العاصمة الإدارية، اليوم الجمعة، إن المراسلات بوزارة الكهرباء الآن تتم عن طريق الكمبيوتر، مع الاحتفاظ بجزء قليل من العمل الورقي للتوثيق.

وأشار إلى أن "الكهرباء" أول وزارة انتقلت للعمل داخل العاصمة الإدارية الجديدة، موضحًا أن الأجواء المحيطة وبيئة العمل وتصميم المكاتب، تم وفقا لمعايير معينة تتناسب مع عمل الوزارة.