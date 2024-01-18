الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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البرلمان الأوروبى يعتمد قرارًا يدعو إلى وقف إطلاق النار فى غزة

البرلمان الأوروبي
البرلمان الأوروبي

دعا البرلمان الأوروبي، إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وبدء جهود سياسية لإيجاد حل للحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع المحاصر، حسمبا ذكرت “القاهرة الإخبارية”.

وتمت الموافقة على القرار، بأغلبية 312 صوتًا، مقابل 131 صوتًا، وامتناع 72 عضوًا عن التصويت، في الجلسة العامة بمدينة ستراسبورج، اليوم الخميس.

ويمثل طلب وقف إطلاق النار تحولًا كبيرًا في الموقف السابق للبرلمان، الذي تم الاتفاق عليه في أكتوبر الماضي، ودعا إلى “هدنة” إنسانية لزيادة تدفق المساعدات إلى المدنيين في غزة.

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