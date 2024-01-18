مراسل “القاهرة الإخبارية”: الاحتلال بدأ باستخدام أسلوب "تفخيخ المنازل" بخان يونس

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي بدأ في استخدام أسلوب "تفخيخ المنازل" بخان يونس لإيقاع أكبر عدد من الضحايا.

بشير جبر: العدوان على غزة في تصاعد مستمر

وأضاف، خلال رسالة على الهواء، أن العدوان على غزة في تصاعد مستمر، موضحًا أن القصف الإسرائيلي طال أحياء عديدة في شمال غزة وحي النصر والشجاعية وحي الزيتون، بالإضافة إلى الاشتباكات التي تدور بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في منطقة جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون في أقصى شمال قطاع غزة.

وتابع أن الاحتلال الإسرائيلي يفخخ المنازل والمنشآت الفلسطينية، ثم تفجيرها لإيقاع أكبر خسائر ممكنة في صفوف الفلسطينيين وممتلكاتهم في صبيحة هذا اليوم، حيث قام الاحتلال الإسرائيلي بتفجير مجموعة من المنازل والمساجد بالمنطقة الشرقية في خان يونس، مما أدى إلى تدميرها بشكل كامل.