الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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البرلمان الأوروبي يؤكد أهمية طرح مبادرة جديدة لاستئناف المسار السياسي في غزة

البرلمان الأوروبي
البرلمان الأوروبي

صوت البرلمان الأوروبي، لصالح قرار بوقف إطلاق النار في غزة، والإسراع في إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، نقلًا عن "القاهرة الإخبارية".

وحظي قرار البرلمان الأوروبي بشأن غزة بأغلبية 312 صوتًا، مقابل رفض 131 صوتًا، وامتناع 72 عضوًا عن التصويت.

وأعرب القرار الأوروبي، عن القلق من السياسات الإسرائيلية التي تؤدي لتهجير السكان قسريًا.

كما دعم القرار الأوروبي عمل محكمة العدل الدولية، مؤكدًا أهمية طرح مبادرة أوروبية جديدة تهدف لاستئناف المسار السياسي.

غزة إيصال المساعدات إطلاق النار في غزة البرلمان الاوروبى

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