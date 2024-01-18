البرلمان الأوروبي يؤكد أهمية طرح مبادرة جديدة لاستئناف المسار السياسي في غزة

صوت البرلمان الأوروبي، لصالح قرار بوقف إطلاق النار في غزة، والإسراع في إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، نقلًا عن "القاهرة الإخبارية".

وحظي قرار البرلمان الأوروبي بشأن غزة بأغلبية 312 صوتًا، مقابل رفض 131 صوتًا، وامتناع 72 عضوًا عن التصويت.

وأعرب القرار الأوروبي، عن القلق من السياسات الإسرائيلية التي تؤدي لتهجير السكان قسريًا.

كما دعم القرار الأوروبي عمل محكمة العدل الدولية، مؤكدًا أهمية طرح مبادرة أوروبية جديدة تهدف لاستئناف المسار السياسي.