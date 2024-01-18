الأونروا: سكان غزة يكافحون للحصول على الغذاء والدواء

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، أن الاكتظاظ خانق في المناطق الوسطي من قطاع غزة، والسكان يكافحون للحصول على الغذاء والدواء، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية اليوم الخميس.

وقالت الوكالة، إن هناك 1.9 مليون نازح فلسطيني داخل قطاع غزة؛ جراء العدوان الإسرائيلي، فضلًا عن أن عدد سكان رفح جنوبي قطاع غزة تضاعف أربع مرات تقريبًا ليصل إلي أكثر من 1.2 مليون نسمة.

وأكدت الأونروا، أن الاحتلال دمر 135 منشأة ومقرا تابعا للوكالة في غزة منذ بدأ العدوان على القطاع.

قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته جنوب ووسط وشمال قطاع غزة

واستُشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، مساء الأربعاء، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته لجنوب ووسط وشمال قطاع غزة، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وشن طيران الاحتلال غارات متفرقة على خان يونس جنوب القطاع، خاصة محيط منطقتي "قيزان النجار" و"البطن السمين"، كما نسف مربعًا سكنيًا جديدًا وسط المدينة.

وفي رفح الفلسطينية، استشهد مواطنان وأصيب آخرون بعد استهداف قوات الاحتلال مجموعة من المواطنين. كما انتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ عددًا من الشهداء والجرحى، من تحت أنقاض منزل بمخيم الشابورة، بعد تعرضه لقصف من طيران الاحتلال.

وقصف طيران الاحتلال مخيمي المغازي والبريج وسط القطاع. وأظهر مقطع فيديو جانبًا من الدمار الذي أحدثته قوات الاحتلال في مخيم البريج، عقب انسحابها الجزئي من المخيم.