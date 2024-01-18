حزب الله: استهدفنا موقع بركة ريشا الإسرائيلى وحققنا فيه إصابة مباشرة

أعلن حزب الله اللبناني، عن استهدافه موقع بركة ريشا الإسرائيلي، وتحقيق فيه إصابة مباشرة، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

صافرات الإنذار تدوي فى الشمال الإسرائيلى

وكان استهدف حزب الله اللبنانى، أمس تجمعًا عسكريًا إسرائيليًا، بمستوطنة «إفن مناحم»، فيما دوت صافرات الإنذار فى الشمال الإسرائيلى، بينما ألقى الاحتلال منشورات طالب فيها سكان جنوب لبنان بمنع «الحزب» من إطلاق صواريخ على إسرائيل.

وقالت مراسلة صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، شاكيد ساده، إن الإسرائيليين باراك أيالون ووالدته ميرا، اللذين قتلا الأحد الماضى بصاروخ مضاد للدروع قادم من لبنان فى منزلهما فى «كفار يوفال» دفنا مساء أمس الأول فى مقبرتهما.