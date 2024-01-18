البرلمان الأوروبى يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار فى غزة

دعا البرلمان الأوروبي، إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وذلك حسب نبأ عاجل أذاعته فضائية القاهرة الإخبارية.

تدني الوضع الصحي بغزة

وكانت قد أعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، في تصريحات سابقة لها، أن الأمراض منتشرة بين أبناء قطاع غزة، وحالات الجرب انتشرت بشكل كبير جدًا.

تفشي الأمراض والأوبئة

وأضافت وزيرة الصحة الفلسطينية، أن هناك 55 ألف حالة جرب بسبب تردي الأوضاع في قطاع غزة، بالإضافة إلى حالات الطفح الجلدي ومرض الجدري والكبد الوبائي والإسهال"، مشيرة إلى أن غزة على حافة الموت.