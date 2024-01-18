الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

البرلمان الأوروبى يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار فى غزة

البرلمان الأوروبي
البرلمان الأوروبي

دعا البرلمان الأوروبي، إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وذلك حسب نبأ عاجل أذاعته فضائية القاهرة الإخبارية.

تدني الوضع الصحي بغزة 

وكانت قد أعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، في تصريحات سابقة لها، أن الأمراض منتشرة بين أبناء قطاع غزة، وحالات الجرب انتشرت بشكل كبير جدًا.

تفشي الأمراض والأوبئة 

وأضافت وزيرة الصحة الفلسطينية، أن هناك 55 ألف حالة جرب بسبب تردي الأوضاع في قطاع غزة، بالإضافة إلى حالات الطفح الجلدي ومرض الجدري والكبد الوبائي والإسهال"، مشيرة إلى أن غزة على حافة الموت.

البرلمان الاوروبى الحرب بغزة القاهرة الإخبارية نبأ عاجل تفشي الأمراض بغزة

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