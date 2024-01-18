البرلمان الأوروبي يعتمد قرارا يحض على تشكيل مهمة بحرية لحماية الملاحة بالبحر الأحمر

اعتمد البرلمان الأوروبي قرارا يحض على تشكيل مهمة بحرية لحماية الملاحة في البحر الأحمر، حسمبا ذكرت فضائية القاهرة الاخبارية.

وكانت قالت رئيسة لجنة الدفاع في البرلمان الألماني ماري تسيمرمان، إنه من المتوقع مشاركة ألمانيا في مهمة بحرية للاتحاد الأوروبي لحماية الملاحة في البحر الأحمر سيقرها وزراء خارجية دول التكتل هذا الشهر.

قيام فرقاطات من الاتحاد الأوروبي بتأمين السفن التجارية في البحر الأحمر

وأضافت أن هدف المهمة سيكون قيام فرقاطات من الاتحاد الأوروبي بتأمين السفن التجارية التي تمر عبر المضيق، وقالت شتراك-تسيمرمان "هذا هجوم على التجارة الحرة ويجب مواجهته".

وذكرت صحيفة فيلت ام زونتاج في وقت سابق أن الفرقاطة الألمانية هيسن ستبحر صوب البحر الأحمر في الأول من فبراير، ويتعين أن يوافق البرلمان الألماني أولا على أي انتشار للقوات المسلحة في الخارج.