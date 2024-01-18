الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الاحتلال: إصابة 28 عسكريًا فى المعارك بغزة خلال الـ24 ساعة الماضية

الاحتلال
الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة 28 عسكريا في المعارك في قطاع غزة خلال الـ24 الماضية، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن عدد الجنود والضباط الجرحى منذ 7 أكتوبر بلغ 2567، مشيرًا إلى أن العدد ارتفع إلى 1135 منذ بداية العملية البرية.

وفي وقت سابق، أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل جندي متأثرا بجراحه، بعد إصابته خلال معركة في قطاع غزة.

وأوضحت نقلًا عن بيان للجيش، أن الرقيب أول (احتياط) نوعم أشرم، البالغ من العمر 37 عاما، قُتل متأثرا بجراحه بعد إصابته يوم 29 ديسمبر الماضي، خلال معركة في وسط قطاع غزة.

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل ضابط برتبة رائد وإصابة اثنين آخرين بجراح خطيرة، في معارك بجنوب القطاع.

وحسب حصيلة القتلى التي أقرها جيش الاحتلال، فقد بلغت 522 عسكريًا منذ 7 أكتوبر الماضي، منهم 188 مجندًا وضابطًا منذ العمليات البرية في 27 أكتوبر.

غزة قطاع غزة الاحتلال

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