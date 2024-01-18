الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هل سمكة "نيمو" مهددة بالانقراض بسبب التغيرات المناخية؟.. "القومي للبحار" يجيب

السمكة نيمو
السمكة نيمو

كشف محمود معاطي، مدرس الأحياء البحرية بالمعهد القومي لعلوم البحار، حقيقة تهديد السمكة المهرج "نيمو" بالانقراض بسبب التغيرات المناخية، التي يواجها العالم.

وقال "معاطي" خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، اليوم الخميس، إن سمكة المهرج المشهورة باسم "نيمو" هي فصيلة من الأسماك التي تعيش في المنطقة الدافئة، مثل المحيط الهندي والبحر الأحمر، مؤكدًا أن سمكة "نيمو" لديها ميزة لا تملكها أي سمة أخرى، هي أنها تعيش معيشة تكافلية، وتبادل منفعة مع أحد أنواع الشعب الرخوة "مستعمرات شقائق النعمان".

تفاصيل سمكة نيمو

وأضاف مدرس الأحياء البحرية بالمعهد القومي لعلوم البحار، سمكة "نيمو" مغطاة بطبقة من مادة هلامية تقلل أثر لسعات الشعب، لافتًا إلى أن سمكة المهرج "نيمو" تتغذى على اللافقاريات والممصات الميتة لحيوان "شقائق النعمان"، إضافة إلى إن بقايا طعام هذه السمكة يتغذى عليها حيوان "شقائق النعمان".

وأشار مدرس الأحياء البحرية بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بالغردقة، إلى أن عمر سمكة المهرج "نيمو" يصل إلى 17 عامًا، منوها بأن التغير المناخي يؤثر على الشعب المرجانية، فعند ارتفاع درجة الحركة، تهاجر أسماك "المهرج" التي تعيش معيشة تكافلية مع الشعب، مما يؤدي إلى إمكانية انقراضها، لأن وسيلة حمايتها الوحيدة الاختباء في الشعب "شقائق النعمان".

لعلوم البحار السمكة المهرج المعهد القومي لعلوم البحار مدرس الأحياء البحرية المحيط الهندي نيمو

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