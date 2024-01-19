الجمعة 19 يناير 2024
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"الكهرباء": نستخدم أعلى مستوى من التكنولوجيا داخل الوزارة بالعاصمة الإدارية

وزير الكهرباء
وزير الكهرباء

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزراة تستخدم أعلى مستوى من التكنولوجيا داخل مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن انتقال الوزارة للعاصمة الإدارية الجديدة نتج عنه نقلة نوعية هائلة عما كانت عليه الوزارة قبل الانتقال.

وكشف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال لقائه مع كاميرا "إكسترا نيوز" خلال جولة داخل العاصمة الإدارية، اليوم الجمعة، عن أن هناك اهتماما كبيرا بالمباني والمناطق الخضراء بالعاصمة.

وأوضح محمد شاكر، أن الاهتمام يتضمن أيضًا الاهتمام بالأفراد القادمين للعمل بالعاصمة، مشيرا إلى أن المباني تم تصميمها من الداخل بصورة تواكب طبيعة العمل بالوزارة. 

انتقال الوزارة للعاصمة الإدارية وزير الكهرباء الكهرباء

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