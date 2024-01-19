أستاذ علوم سياسية: مصر صاحبة الفضل فى تثبيت الرواية الفلسطينية ودعم القضية

أكد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن مصر صاحبة الفضل في تثبيت الرواية الفلسطينية منذ اليوم الأول للحرب، موضحًا أنه لم يعد خفيًا على أحد الدور المصري الواضح في دعم القضية.

وقال الرقب خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، إن مصر أصدرت بيانًا منذ اللحظات الأولى في حرب غزة، تشير فيه إلى أنّ انتهاكات الاحتلال هي السبب الرئيسي في تصاعد حدة التوتر وصولًا إلى 7 أكتوبر.

وأوضح أنه لولا الموقف المصري، الذي تبع هذا القرار بمواقف مختلفة داعمة للقضية الفلسطينية لكانت الأمور أصبحت أسوأ على الشعب الفلسطيني بصورة كبيرة.

وأشاد أستاذ العلوم السياسية، بثبات الموقف المصري الرافض للمخطط الصهيوني لتهجير الفلسطينيين قسريًا أو طواعية، ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية.