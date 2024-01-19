محلل فلسطينى يكشف أهمية محاكمة إسرائيل أمام العدل الدولية

قال زيد الأيوبي المحلل السياسي الفلسطيني، إنّ المهم في محاكمة الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، هو أن المحاكمة بشأن «دولة إسرائيل»، وليست أي دولة أخرى على مستوى الكرة الأرضية.

وأضاف «الأيوبي» في لقاء عبر «سكايب» على فضائية «إكسترا نيوز»، أن إسرائيل التي استخبرت وقتلت ودمرت وارتكبت مجازر وجرائم جماعية، والتي تحتمي تحت القوى الغربية، هي اليوم تذهب لمحكمة العدل الدولية كمتهمة، ومدانة بأخطر الجرائم في التاريخ الإنساني.

وتابع: «هذه الجرائم التي كانت سببًا في إنشاء محكمة العدل الدولية»، كاشفًا عن أن محكمة العدل الدولية جرى إنشاؤها للنظر بجرائم الإبادة الجماعية ضد اليهود.